Crece la angustia por la desaparición de una adolescente de 14 años: hay un detenido y nuevas medidas en la causa

La búsqueda de una adolescente de 14 años desaparecida desde hace seis días mantiene en vilo a las autoridades y a su entorno familiar, mientras la investigación avanza con nuevas medidas judiciales y un sospechoso detenido.

En las últimas horas, la madre de la menor fue convocada de urgencia por las autoridades luego de recibir un llamado relacionado con el caso, lo que volvió a generar expectativa en torno a la investigación.

La joven había sido vista por última vez cuando se dirigió en remis a la casa de un amigo de su madre. Desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia y se desplegó un intenso operativo de búsqueda para intentar dar con su paradero.

Según trascendió, la última imagen registrada de la adolescente corresponde a cámaras de seguridad ubicadas frente a la vivienda del hombre, donde se la observa llegar al lugar antes de perderse todo rastro.

En el marco de la causa, Claudio Gabriel Barrelier permanece detenido y es señalado como el principal sospechoso mientras continúan las tareas investigativas y el análisis de pruebas.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y no descartan ninguna línea de investigación. Además, continúan relevando cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios para reconstruir los movimientos de la menor durante las horas previas a su desaparición.

La situación generó una fuerte conmoción y preocupación entre familiares, vecinos y organizaciones que colaboran en la difusión de la búsqueda, mientras crece el pedido para que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con las autoridades.