Misterio en el Hospital Durand: investigan la muerte de un paciente tras un episodio ocurrido en terapia intensiva

La muerte de Juan Ignacio Sequeiras, un hombre de 67 años que permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Durand, es investigada por la Justicia en medio de interrogantes y sospechas sobre lo ocurrido minutos antes de su fallecimiento.

El paciente estaba siendo tratado por una neumonía bilateral y permanecía conectado a un respirador mecánico debido a la gravedad de su cuadro clínico. Sin embargo, según denunció su familia, un episodio ocurrido dentro de la habitación podría haber sido determinante en la descompensación fatal.

De acuerdo con el relato de los familiares, una mujer —también paciente del hospital— habría ingresado al sector donde se encontraba internado Sequeiras apenas instantes antes de que sufriera una crisis que terminó con su muerte.

La principal sospecha apunta a que esa persona podría haber manipulado o desconectado el respirador artificial que lo mantenía con vida. Aunque por el momento no existen conclusiones oficiales, la investigación judicial intenta determinar qué ocurrió exactamente y si existieron responsabilidades por posibles fallas de seguridad dentro del hospital.

El caso generó conmoción tanto entre los allegados del hombre como dentro del ámbito sanitario, especialmente porque la familia aseguró que horas antes habían recibido un parte médico alentador sobre su evolución.

Juan Ignacio Sequeiras era pensionado, padre y abuelo. Vivía junto a su esposa y desde hacía años se atendía en el Hospital Durand, institución en la que —según contaron sus seres queridos— depositaban plena confianza para el tratamiento de sus problemas de salud.

Además de la neumonía bilateral, el hombre atravesaba un cuadro delicado debido a otras complicaciones preexistentes. Era diabético, tenía una pierna amputada y también sufría afecciones cardíacas vinculadas a su estado respiratorio.

Mientras avanza la causa judicial, las autoridades buscan reconstruir los movimientos ocurridos dentro del área de terapia intensiva y establecer cómo fue posible el ingreso de otra paciente a la habitación donde se encontraba Sequeiras.

La investigación también apunta a esclarecer si existieron controles adecuados dentro del sector y si hubo negligencias en los protocolos de seguridad del hospital.