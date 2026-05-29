Ivana Figueiras habló de la pelea entre Cvitanich y Chechu Bonelli

Ivana Figueiras rompió el silencio este jueves luego de que volviera a escalar públicamente el conflicto entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Cansada de las versiones que circulan sobre su rol en la separación, la modelo se defendió con firmeza y lanzó una frase contundente: “Darío se enamoró de mí. Entiendo que eso pueda doler, pero yo no tengo nada que ver”.

En diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve), Ivana explicó cómo comenzó su relación con el exfutbolista y aseguró que nunca se involucró en los problemas familiares previos.

“Yo lo conocí en julio del año pasado. Sabía que estaba separado, pero nunca imaginé que del otro lado había tanto dolor o angustia”, expresó.

Además, sostuvo que comprende el sufrimiento de Chechu porque ella misma atravesó experiencias similares en el pasado.

“Soy mujer y estuve en esa situación. Con mi última pareja sufrí muchísimo y sé perfectamente lo que es quedarse con el corazón roto”, confesó.

Figueiras también reveló que vivió situaciones incómodas en privado, aunque decidió no exponerlas públicamente.

“Sufrí agresiones en el ámbito privado y jamás las hice públicas porque creo que esas cosas se resuelven puertas adentro”, afirmó.

En ese sentido, dejó en claro que nunca intentó influir en las decisiones de Cvitanich respecto de su familia.

“Lo puedo jurar: jamás en mi vida lo influencié para absolutamente nada”, remarcó.

La modelo explicó además que intenta mantenerse completamente al margen de los conflictos entre el exfutbolista y Bonelli.

“Yo ni siquiera sabía de la existencia del famoso mail del perro. Si Darío cambió ciertas dinámicas o puso límites, habrá sido una decisión personal de él”, opinó.

Lejos de alimentar la polémica, Ivana aseguró que jamás filtraría información privada y pidió poner un límite a las acusaciones cruzadas, especialmente por la presencia de hijos en común.

“Está buenísimo defender a las mujeres y acompañar el dolor, porque cada uno vive las separaciones de una manera distinta. Pero también hay un límite. Ensuciar a otra mujer para quedar mejor parada no está bueno”, sostuvo.

Por último, volvió a referirse al vínculo sentimental que mantiene con Cvitanich y explicó por qué decidió apostar a la relación a pesar de la exposición mediática.

“En un momento me corrí porque no me gustaba toda esta situación, pero después entendí que no me voy a privar de vivir una historia de amor con un hombre increíble, íntegro, buen padre y buena persona”, concluyó.