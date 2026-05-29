Escapadas termales cerca de Buenos Aires: destinos ideales para disfrutar del invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, las escapadas a complejos termales vuelven a posicionarse entre las opciones preferidas para descansar, relajarse y desconectarse de la rutina. A menos de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existen distintos destinos que combinan aguas termales, naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre, ideales para aprovechar un fin de semana o incluso una salida exprés.

Uno de los complejos más recientes es el de Tapalqué, inaugurado en 2023 y convertido rápidamente en una de las propuestas más buscadas. El predio cuenta con piscinas cubiertas, áreas de relax, patio gastronómico y servicios de spa, además de senderos y espacios verdes que completan la experiencia.

La escapada también permite recorrer atractivos históricos de la zona, como la tradicional pulpería San Gervasio y la extensa costanera local. Las entradas rondan los 22 mil pesos para adultos, mientras que menores y jubilados acceden a tarifas reducidas.

Otra alternativa destacada aparece en Gualeguaychú, uno de los polos termales más reconocidos del país. Allí funcionan dos complejos con perfiles diferentes.

Las Termas de Gualeguaychú ofrecen piscinas cubiertas y al aire libre, spa, parque acuático y opciones de alojamiento que incluyen hotel, bungalows y dormis. Muy cerca, las Termas del Guaychú apuestan por una experiencia más vinculada a la naturaleza, con piscinas rodeadas de monte nativo y espacios pensados para el descanso.

A mitad de camino hacia la Costa Atlántica aparece otra opción cada vez más elegida: el Parque Termal de Dolores. El complejo se extiende sobre más de 40 hectáreas y combina aguas dulces y saladas con propiedades terapéuticas.

Las piscinas, que alcanzan temperaturas cercanas a los 45 grados, son utilizadas especialmente para tratamientos de relajación, rehabilitación física y afecciones respiratorias. El lugar también ofrece hoteles, cabañas, propuestas gastronómicas y actividades recreativas.

Para quienes buscan una escapada rápida y cercana, las Termas del Salado en General Belgrano aparecen como una de las mejores opciones. Ubicadas a unos 150 kilómetros de la Capital Federal, cuentan con piscinas cubiertas y semicubiertas con aguas altamente mineralizadas, recomendadas para aliviar dolores musculares y problemas de la piel.

El complejo suma spa, áreas de descanso y espacios recreativos, además de atractivos turísticos cercanos como el río Salado y el tradicional Bosque Encantado.

Especialistas recomiendan tomar ciertos cuidados al visitar termas durante el invierno. Entre las principales sugerencias aparecen evitar exposiciones prolongadas al agua caliente, mantenerse hidratado y protegerse adecuadamente al salir de las piscinas para evitar cambios bruscos de temperatura.

También aconsejan reservar alojamiento y entradas con anticipación durante vacaciones y fines de semana largos, ya que los complejos más cercanos a Buenos Aires suelen trabajar con alta demanda durante la temporada invernal.