Benito Fernández denunció a Zara por su colaboración con Bad Bunny

A una semana del lanzamiento de la colección cápsula que Zara presentó junto a Bad Bunny, Benito Fernández salió con los tapones de punta contra la firma española y anunció acciones legales. El reconocido diseñador argentino denunció que el nombre elegido para la línea, “Benito Antonio”, genera “confusión y asociación directa” con su histórica marca BENITO.

La polémica estalló luego de que Zara lanzara oficialmente la colaboración con el cantante puertorriqueño el pasado 21 de mayo. A través de sus redes sociales, Fernández publicó un fuerte comunicado bajo el título “Sorpresa y preocupación”, donde expresó su malestar por el uso de esa denominación en una colección vinculada al universo de la moda.

“Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa ‘Benito Antonio’, impulsada por Zara junto a Bad Bunny”, escribió el diseñador.

En el descargo, Benito Fernández destacó sus más de 40 años de trayectoria y remarcó que su nombre artístico está fuertemente instalado en la industria local e internacional.

“Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO”, sostuvo.

Además, confirmó que ya instruyó a su equipo de abogados para avanzar formalmente contra la empresa española.

“He instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como el riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda”, señaló.

Según detalló, el objetivo será solicitar “el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación”.

El diseñador cerró su mensaje con una frase contundente que rápidamente generó repercusión en redes sociales:

“Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”.

Cómo es la colección de Zara y Bad Bunny

La cápsula “BENITO ANTONIO” —nombre real de Bad Bunny— fue presentada globalmente como uno de los proyectos más ambiciosos de Zara en los últimos años.

La línea incluye cerca de 150 prendas desarrolladas junto al artista y su director creativo, Janthony Oliveras. La propuesta mezcla sastrería, prendas oversize, tejidos texturizados y una estética inspirada en el universo visual del cantante puertorriqueño.

La campaña fue realizada en Puerto Rico por STILLZ, uno de los directores audiovisuales más cercanos a Bad Bunny, y el lanzamiento contó incluso con una tienda pop-up exclusiva en Plaza Las Américas, en San Juan.