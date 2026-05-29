Frida Mazza: la hermana menor de Valeria que promete convertirse en la próxima it girl

Valeria Mazza marcó una era en la industria de la moda argentina y logró convertirse en una de las modelos más importantes del mundo. Con el paso de los años, su apellido también comenzó a ganar fuerza en las nuevas generaciones gracias a la exposición de sus hijos y del círculo íntimo familiar. Pero ahora todas las miradas apuntan hacia otra integrante del clan: Frida Mazza, la hermana menor de la top model que ya empieza a construir su propio fenómeno fashionista.

Con un perfil elegante, estética minimalista y una fuerte presencia en redes sociales, Frida se transformó en una de las jóvenes que más curiosidad despierta dentro del universo fashion argentino. Aunque todavía mantiene un bajo perfil mediático, su estilo natural y sus apariciones en eventos exclusivos la posicionan como una de las nuevas promesas it girls.

Quién es Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza

Frida Mazza tiene 20 años y es la hermana menor de Valeria Mazza. Hija de Raúl Mazza y Mercedes, vive en Santa Fe y, pese a la enorme diferencia de edad con la modelo —de más de tres décadas—, mantiene un vínculo muy cercano con toda la familia.

Aunque no pertenece directamente al núcleo Mazza-Gravier, suele acompañarlos en vacaciones, celebraciones y eventos relacionados con el mundo de la moda, donde lentamente comenzó a captar la atención de fotógrafos, influencers y expertos del ambiente fashion.

A diferencia de otras figuras jóvenes vinculadas a familias famosas, Frida eligió crecer de manera mucho más reservada. Lejos de las grandes campañas internacionales o las pasarelas multitudinarias, comenzó a dar sus primeros pasos como imagen de pequeños emprendimientos vinculados a la moda elegante y sofisticada.

Actualmente reúne miles de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con tendencias, viajes, momentos familiares y producciones de fotos con una estética cuidada y minimalista.

La complicidad con Taína Gravier y el parecido que sorprende en redes

Dentro del clan Mazza, Frida mantiene una relación especialmente cercana con los hijos de Valeria y Alejandro Gravier, en particular con Taína.

La diferencia de edad entre ambas es mínima y eso hizo que construyeran una relación casi de hermanas. Comparten salidas, viajes, producciones y publicaciones en redes sociales, donde muchos usuarios remarcan el enorme parecido físico entre las dos.

Además, Frida también tiene muy buena relación con Balthazar, Tiziano y Benicio Gravier, con quienes comparte una convivencia muy natural en reuniones y vacaciones familiares.

Frida Mazza, la nueva promesa fashion de las redes sociales

Con un estilo clásico, relajado y sofisticado, Frida empieza a instalarse como una de las jóvenes referentes de moda para las nuevas generaciones.

Su crecimiento se da de manera orgánica, apoyada por la experiencia y el respaldo de Valeria Mazza, quien suele incluirla en distintos eventos y acercarla al mundo del modelaje y las tendencias.

Sin embargo, una de las características que más destacan quienes la siguen es justamente su bajo perfil. La joven evita la sobreexposición y utiliza sus redes principalmente para mostrar trabajos vinculados a la moda, viajes y momentos cotidianos con amigos y familiares.

Aun así, logró despertar un fuerte interés entre usuarios de TikTok e Instagram, donde sus videos y fotos comienzan a viralizarse cada vez más.

Mientras el apellido Mazza continúa siendo sinónimo de moda y elegancia en la Argentina, Frida aparece como la nueva figura que promete conquistar el universo fashion desde una impronta fresca, natural y mucho más cercana a las nuevas generaciones.