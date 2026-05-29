El nuevo negocio de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron apostar juntos a un nuevo desafío lejos del fútbol y los medios. La pareja sorprendió al lanzar oficialmente Twentyfour, una marca de indumentaria y lifestyle inspirada en su rutina familiar, los viajes constantes y el estilo urbano que los identifica.

Desde hacía varias semanas, ambos venían generando expectativa en redes sociales con fotos y videos junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, donde ya dejaban ver algunas de las primeras prendas de la colección. Finalmente, el proyecto salió a la luz con una propuesta centrada en la comodidad, la funcionalidad y el diseño minimalista.

Cómo nació Twentyfour, la marca de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Según contaron, la idea surgió a partir de las necesidades que les genera su estilo de vida actual. Entre viajes permanentes, entrenamientos, compromisos laborales y momentos familiares, buscaban prendas cómodas, versátiles y fáciles de adaptar a distintas situaciones del día a día.

El nombre Twentyfour también tiene un significado especial para la pareja. Además de hacer referencia al número que utiliza Enzo Fernández en la Selección Argentina, el concepto apunta a ropa pensada para usarse “las 24 horas del día”.

La colección incluye prendas urbanas y relajadas confeccionadas principalmente en algodón, con una estética moderna y cómoda que refleja el estilo cotidiano de la familia Fernández.

Así fue el exclusivo lanzamiento de la marca

La presentación oficial de Twentyfour se realizó en Argentina con un evento exclusivo al que asistieron celebridades, influencers y figuras vinculadas al mundo del deporte y el espectáculo.

Entre los invitados estuvieron Nicolás Maccari, Ricky Sarkany junto a su hija Clara, Caro Calvagni, Evangelina Anderson, Nacho Castañares, Cachete Sierra, Marcos Ginocchio y Candela Ruggeri, quienes compartieron imágenes del lanzamiento y lucieron algunas de las prendas de la nueva colección.

Además, varios futbolistas de la Selección Argentina también acompañaron el proyecto, entre ellos Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, reforzando el vínculo entre la marca y el universo futbolístico.

El evento estuvo completamente alineado con la identidad que buscan transmitir: una mezcla de moda urbana, vida familiar, comodidad y cercanía.

Con este nuevo emprendimiento, Enzo Fernández y Valentina Cervantes muestran una faceta diferente, enfocada en la construcción de proyectos propios y a largo plazo, más allá de la exposición mediática y la carrera deportiva del campeón del mundo.