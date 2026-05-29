Tensión en Europa: condenan el impacto de un dron en Rumania y crece la presión sobre Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a generar tensión internacional luego de que un dron impactara contra un edificio residencial en Galati, cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia, dejando al menos dos personas heridas.

Tras el episodio, Estados Unidos expresó su respaldo a Rumania y manifestó preocupación por lo ocurrido, aunque evitó señalar directamente a Moscú como responsable del ataque.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, calificó el hecho como una “imprudente incursión” sobre territorio aliado y ratificó el compromiso de defender “cada centímetro” de la alianza militar.

Sin embargo, tanto las autoridades rumanas como la OTAN atribuyeron el episodio a un dron ruso lanzado durante una nueva ofensiva contra infraestructuras ucranianas cercanas a la frontera.

La situación provocó una inmediata reacción de distintos países europeos, que condenaron lo sucedido y advirtieron sobre el riesgo creciente de que el conflicto se extienda más allá del territorio ucraniano.

Desde Lituania, la primera ministra Inga Ruginiene sostuvo que el ataque representa una nueva señal de alarma para el flanco oriental de la OTAN y alertó sobre la posibilidad de que este tipo de hechos comiencen a repetirse.

Por su parte, la OTAN emitió un duro comunicado en el que condenó “la imprudencia de Rusia” y aseguró que continuará reforzando sus sistemas defensivos frente a amenazas aéreas y drones.

La portavoz de la alianza, Allison Hart, explicó que el edificio alcanzado se encontraba en una zona próxima a instalaciones ucranianas que estaban siendo atacadas durante la madrugada.

Más tarde, el secretario general de la organización, Mark Rutte, también se pronunció sobre el incidente y advirtió que la guerra iniciada por Rusia representa un riesgo para toda la región.

“El comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros”, afirmó Rutte, quien además confirmó haber mantenido contacto directo con las autoridades rumanas tras el ataque.

El funcionario europeo señaló que Rumania decidió convocar al embajador ruso para exigir explicaciones oficiales sobre lo sucedido y reiteró el respaldo de la OTAN a Ucrania frente a la invasión rusa.

El impacto del dron volvió a encender las alarmas dentro de la alianza atlántica por la posibilidad de incidentes en territorios pertenecientes a países miembros, en medio de un conflicto que continúa escalando y mantiene en tensión a Europa del Este.