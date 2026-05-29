Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo provisorio en medio de nuevos ataques y máxima tensión en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para intentar frenar la escalada militar que desde hace meses sacude a Medio Oriente, aunque el entendimiento todavía debe ser evaluado y aprobado por ambas partes.

El posible pacto surgió en medio de una jornada marcada por nuevos enfrentamientos militares, intercambio de drones y misiles, y fuertes tensiones en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Funcionarios estadounidenses confirmaron la existencia de un acuerdo marco mientras continúan las negociaciones encabezadas por la administración de Donald Trump y representantes iraníes.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que el entendimiento es “multifacético” y advirtió que todavía existen líneas rojas que deberán resolverse antes de un cierre definitivo.

Entre las principales exigencias planteadas por Washington aparecen la reapertura total del Estrecho de Ormuz, la entrega del uranio altamente enriquecido acumulado por Irán y el abandono de cualquier programa nuclear militar.

Según Bessent, el Gobierno estadounidense mantendrá las sanciones económicas y la presión financiera sobre Teherán hasta alcanzar garantías concretas sobre esos puntos.

Las negociaciones avanzan en paralelo con nuevos episodios de violencia en la región. Durante las últimas horas, fuerzas estadounidenses atacaron una instalación de lanzamiento iraní en Bandar Abbas luego de interceptar drones que, según el Comando Central norteamericano, representaban una amenaza para la navegación en el estrecho.

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber lanzado un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait, aunque las fuerzas kuwaitíes informaron posteriormente que lograron interceptar los misiles.

El cruce militar volvió a poner en evidencia la fragilidad del alto al fuego alcanzado meses atrás y encendió nuevas alarmas sobre una posible escalada regional.

Las conversaciones también se ven atravesadas por las diferencias sobre las sanciones económicas y los activos iraníes congelados en el exterior. Desde Teherán reclaman la devolución inmediata de miles de millones de dólares retenidos por Estados Unidos y exigen alivio financiero como condición para avanzar.

Por su parte, Trump sostuvo que mantendrá bajo control esos fondos hasta que Irán “se comporte correctamente” y cumpla con los compromisos exigidos por Washington.

El conflicto también mantiene tensión en otros frentes de Medio Oriente. En las últimas horas, Israel realizó ataques aéreos en las afueras de Beirut y en distintas zonas del sur del Líbano en medio de los enfrentamientos con Hezbollah, aliado estratégico de Irán.

La ofensiva israelí dejó víctimas civiles y volvió a complicar las posibilidades de alcanzar un acuerdo integral en la región.

Mientras tanto, la continuidad de los ataques y las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz continúan impactando sobre el precio internacional del petróleo y alimentan la preocupación global por posibles nuevas subas en los combustibles y consecuencias económicas a nivel mundial.