Rumania expulsó al cónsul ruso y cerró el consulado en Constanza tras el impacto de un dron

La tensión entre Rumania y Rusia escaló este viernes luego de que el gobierno rumano decidiera declarar persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y ordenar el cierre del consulado de Moscú en esa ciudad ubicada sobre el mar Negro.

La decisión fue anunciada tras el impacto de un dron contra un edificio residencial en Galati, un episodio que dejó dos personas heridas y que generó fuerte preocupación dentro de la OTAN.

El presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró que Rusia tiene “la entera responsabilidad” por el incidente y confirmó tanto la expulsión del diplomático como el cierre de la representación consular rusa en Constanza.

La reacción de Moscú no tardó en llegar. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtieron que preparan medidas de represalia frente a la decisión tomada por Bucarest.

La portavoz diplomática rusa, Maria Zakharova, calificó de “exagerada” la respuesta occidental y anticipó que habrá consecuencias diplomáticas en respuesta a la expulsión del cónsul.

El episodio también provocó pronunciamientos de distintos países occidentales. Estados Unidos expresó su respaldo a Rumania y condenó lo que definió como una “imprudente incursión” sobre territorio aliado.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, reafirmó además el compromiso de Washington con la defensa de “cada centímetro del territorio” de la alianza atlántica.

Si bien evitó responsabilizar directamente al Kremlin, tanto las autoridades rumanas como la OTAN atribuyeron el ataque a Rusia, en el marco de las operaciones militares vinculadas a la guerra en Ucrania.

Desde distintos países europeos también surgieron fuertes críticas contra Moscú. La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, alertó que este tipo de incidentes no pueden convertirse en una situación “normal” para los países del flanco oriental de la OTAN.

Por su parte, la portavoz de la alianza militar, Allison Hart, aseguró que el dron impactó mientras Rusia realizaba ataques contra infraestructura ucraniana cercana a la frontera rumana.

La OTAN condenó nuevamente la “imprudencia” de Moscú y ratificó que continuará reforzando sus sistemas de defensa frente a amenazas aéreas y drones.

El incidente volvió a encender las alarmas en Europa del Este sobre el riesgo de expansión del conflicto ucraniano hacia territorios pertenecientes a países miembros de la OTAN, en medio de una creciente tensión diplomática y militar entre Occidente y Rusia.