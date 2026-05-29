Cómo la vitamina D podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2

Mientras la ciencia sigue buscando herramientas eficaces para frenar el avance de la diabetes tipo 2, la vitamina D comenzó a ganar protagonismo en distintas investigaciones. Aunque tradicionalmente se la asocia con la salud ósea, estudios recientes indican que podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes en personas con prediabetes, especialmente en determinados perfiles genéticos.

Según los trabajos más actuales, la suplementación con vitamina D puede disminuir de manera moderada la progresión hacia la diabetes tipo 2, aunque los especialistas remarcan que el efecto no es igual en todas las personas y que siempre debe acompañarse de controles médicos, alimentación saludable y actividad física.

Uno de los estudios más relevantes analizó a más de 2.000 adultos con prediabetes en Estados Unidos y detectó que quienes tenían ciertas variantes genéticas relacionadas con el receptor de vitamina D obtuvieron mejores resultados al consumir dosis elevadas del suplemento.

En concreto, las personas portadoras de las variantes AC o CC del gen receptor de vitamina D ApaI registraron una reducción del 19% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto sugiere que la respuesta al suplemento podría depender del perfil genético de cada individuo.

El rol de la genética en la respuesta a la vitamina D

El llamado receptor de vitamina D es clave para que el organismo aproveche correctamente esta vitamina. Los investigadores observaron que únicamente quienes presentaban determinadas variantes genéticas mostraban beneficios significativos en la prevención de la enfermedad.

En cambio, las personas con otros perfiles genéticos no evidenciaron diferencias importantes respecto del grupo placebo.

Aun así, los expertos aclaran que actualmente no existen estudios genéticos de rutina para detectar estas variantes, por lo que el uso de suplementos debe evaluarse de manera personalizada y nunca reemplazar hábitos preventivos ya comprobados.

Qué muestran los estudios sobre la prevención de la diabetes

La evidencia científica acumulada hasta el momento señala que el impacto de la vitamina D en la prevención de la diabetes tipo 2 es moderado, aunque consistente en algunos grupos.

Un metaanálisis que reunió diez ensayos clínicos con casi 4.500 personas concluyó que el 18,5% de quienes consumieron vitamina D lograron normalizar sus niveles de glucosa en sangre, frente al 14% del grupo placebo.

Otra revisión publicada en 2023 mostró que, tras tres años de seguimiento, el 22,7% de las personas suplementadas desarrolló diabetes tipo 2, frente al 25% del grupo control.

Estos resultados refuerzan la idea de que la vitamina D podría actuar como una ayuda complementaria, pero no como una solución única.

Cómo actúa la vitamina D en el organismo

La vitamina D interviene en distintos mecanismos relacionados con la regulación de la glucosa. Su acción depende de la interacción con receptores presentes en varios tejidos del cuerpo, incluidas las células beta del páncreas, encargadas de producir insulina.

Especialistas como Anastassios Pittas, profesor de medicina, sostienen que una mejor respuesta del receptor podría favorecer tanto la secreción como el funcionamiento de la insulina, ayudando al control del azúcar en sangre.

Por su parte, el nutricionista Scott Keatley explicó que las diferencias genéticas pueden hacer que una misma dosis de vitamina D tenga efectos distintos entre personas.

Precauciones antes de tomar suplementos

Los especialistas insisten en que la vitamina D no debe consumirse sin supervisión médica. Algunas investigaciones utilizaron dosis superiores a las 4.000 UI diarias, aunque la cantidad adecuada depende de factores individuales como la edad, el estado de salud y los niveles previos de vitamina D.

Por eso, recomiendan realizar previamente un análisis de sangre para medir la concentración de 25-hidroxivitamina D y así ajustar correctamente la suplementación.

Además, remarcan que ningún suplemento reemplaza hábitos fundamentales como una alimentación equilibrada, el ejercicio físico regular y el control del peso, que continúan siendo las estrategias más efectivas para prevenir la diabetes tipo 2.

En conclusión, la vitamina D podría convertirse en una herramienta adicional para ciertos pacientes con prediabetes, especialmente en aquellos con perfiles genéticos favorables o deficiencia comprobada. Sin embargo, los expertos coinciden en que el verdadero impacto preventivo sigue dependiendo, principalmente, del estilo de vida.