El Gobierno oficializó nuevas tarifas de luz y gas: cómo impactarán desde junio en hogares y comercios

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir el 1 de junio

Seguirá vigente el esquema de subsidios energéticos focalizados

El consumo subsidiado mantendrá el tope de 300 kWh mensuales

Edenor y Edesur actualizarán sus ingresos por distribución

El excedente de consumo será facturado sin asistencia estatal

También fueron actualizadas las tarifas de gas para usuarios de Metrogas

El Gobierno nacional oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural que comenzarán a regir desde el 1 de junio en todo el país. Las actualizaciones alcanzarán tanto a usuarios residenciales como comerciales y entidades de bien público, en el marco del esquema de recomposición tarifaria que impulsa la administración de Javier Milei.

Las medidas fueron formalizadas mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas y del ENARGAS, publicadas en el Boletín Oficial. Allí se establecieron los nuevos valores de facturación, los ingresos reconocidos a las distribuidoras y la continuidad del sistema de subsidios energéticos focalizados para determinados sectores de usuarios.

En el caso del servicio eléctrico, las modificaciones impactarán principalmente en los clientes de Edenor y Edesur. Para los hogares sin subsidios de la categoría R1, que comprende a los usuarios de menor consumo residencial, Edesur aplicará desde junio un cargo variable de $145,404 por kWh, mientras que Edenor fijó un valor de $146,551 por kWh.

En paralelo, el Gobierno mantendrá el esquema de asistencia estatal destinado a los usuarios incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Para esos hogares, el precio subsidiado será considerablemente menor: Edesur cobrará $70,513 por kWh y Edenor $71,518 por kWh dentro del bloque bonificado.

Según las resoluciones oficiales, continuará vigente el tope subsidiado de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios alcanzados por la asistencia estatal. Todo consumo que exceda ese límite será facturado a tarifa plena, sin descuentos ni compensaciones.

Además, la administración nacional decidió extender una bonificación adicional extraordinaria del 11,97% para los beneficiarios del sistema, una medida que busca amortiguar parcialmente el impacto de las actualizaciones previstas para el invierno.

Otro de los puntos destacados de la normativa es la obligación de detallar en las facturas el monto exacto del subsidio estatal bajo la leyenda “Subsidio Estado Nacional”. En ese sentido, el Estado reconocerá para Edesur un aporte de $74,891 por kWh sobre los primeros 300 kWh subsidiados, mientras que en Edenor el monto ascenderá a $75,033 por kWh.

Las nuevas disposiciones también incluyen cuadros específicos para clubes de barrio, entidades de bien público, usuarios generadores que inyectan energía a la red y distintos segmentos de grandes consumidores.

En simultáneo, el Gobierno avanzó con una actualización de los ingresos reconocidos a las empresas distribuidoras de electricidad. El denominado Costo Propio de Distribución de Edesur tendrá una suba del 4,68% respecto de mayo, mientras que Edenor registrará un incremento del 4,75%.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas actualizaciones responden a los mecanismos de revisión tarifaria quinquenal previstos en los marcos regulatorios del sector energético y forman parte de la política de reducción gradual de subsidios impulsada por la actual gestión.

En materia de gas natural, ENARGAS también aprobó nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas que comenzarán a aplicarse desde junio. La normativa mantendrá vigente el esquema de subsidios para los hogares alcanzados por la asistencia estatal y conservará una bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado.

Con estas medidas, el Gobierno busca continuar con la recomposición de tarifas en medio del proceso de ajuste fiscal y reducción del gasto público, aunque manteniendo mecanismos de asistencia para los sectores de menores ingresos.

El nuevo esquema llegará en un período de mayor demanda energética por las bajas temperaturas y volverá a poner el foco sobre el impacto de las facturas de servicios públicos en los hogares y en la actividad comercial, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran las principales distribuidoras alcanzadas por las resoluciones oficiales.