Ramiro Marra publicó un mensaje en redes y reflotó la interna con Karina Milei

Ramiro Marra publicó un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Karina Milei

La referencia apuntó al pasado laboral de la secretaria general de la Presidencia

Usuarios reflotaron antiguas publicaciones que mostraban cercanía entre ambos

La relación política se quebró tras la expulsión de Marra de La Libertad Avanza

El dirigente compitió luego bajo el sello de la UCeDé enfrentando al oficialismo libertario

Marra no logró renovar su banca y obtuvo el 2,7% de los votos en las elecciones porteñas

El ex legislador porteño Ramiro Marra volvió a quedar envuelto en la discusión política luego de una publicación en redes sociales que despertó múltiples interpretaciones dentro del universo libertario. Alejado formalmente de La Libertad Avanza desde comienzos de 2025, el dirigente financiero publicó un mensaje en su cuenta de X que rápidamente fue leído como una indirecta dirigida a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y una de las figuras más influyentes del oficialismo.

La secuencia comenzó con un pedido aparentemente informal. Marra consultó a sus seguidores si podían recomendarle una pastelería para encargar una torta de cumpleaños para su sobrina. Sin embargo, el comentario que terminó generando repercusión fue la frase que acompañó el mensaje: “La persona que me las hacía antes, lamentablemente se dedica a otra cosa”.

El tono irónico del posteo disparó inmediatamente las especulaciones. Numerosos usuarios interpretaron que la referencia apuntaba directamente a Karina Milei, quien antes de ocupar un lugar central dentro del Gobierno nacional trabajaba realizando tortas y productos de repostería de manera particular.

La publicación se viralizó rápidamente y reavivó el recuerdo de la relación política y personal que ambos mantenían durante los primeros años del armado libertario. En ese contexto, distintos usuarios reflotaron antiguas publicaciones en redes sociales donde el propio Marra exhibía públicamente su cercanía con la hermana del Presidente.

Entre los posteos que volvieron a circular apareció una publicación de Instagram de noviembre de 2021, en la que el entonces legislador porteño agradecía a “Kari” por haberle preparado una torta de cumpleaños. Aquella imagen contrastó con el actual escenario político y alimentó aún más las versiones sobre el deterioro definitivo del vínculo entre ambos dirigentes.

La distancia política entre Marra y el núcleo duro del oficialismo comenzó a profundizarse tras distintos desacuerdos internos dentro de La Libertad Avanza. El quiebre terminó de consolidarse en enero de 2025, cuando el dirigente fue expulsado del espacio libertario, perdiendo así el respaldo formal de la estructura política que había acompañado desde sus inicios.

Desde entonces, Marra mantuvo actividad política por fuera del oficialismo y endureció su discurso contra el armado que conduce Karina Milei. La tensión quedó especialmente expuesta durante la campaña para las elecciones legislativas porteñas, donde el dirigente decidió competir bajo el sello de la Unión del Centro Democrático.

Durante esa campaña, uno de los slogans que más repercusión generó fue “Marra o Karina”, una consigna interpretada como una confrontación directa con el liderazgo político que la secretaria general de la Presidencia consolidó dentro del espacio libertario. El mensaje buscó instalar la idea de una disputa interna entre quienes acompañaban el esquema político diseñado por Karina Milei y quienes cuestionaban su conducción.

Sin embargo, el resultado electoral no acompañó las aspiraciones del ex legislador. Sin el respaldo oficial de La Libertad Avanza, Marra obtuvo apenas el 2,7% de los votos y no logró retener su banca en la Legislatura porteña.

Pese a haber quedado fuera del escenario institucional, el dirigente continúa manteniendo presencia pública a través de redes sociales y apariciones mediáticas, donde suele pronunciarse sobre economía, política y seguridad. Sus publicaciones, muchas veces cargadas de ironía, continúan generando repercusiones dentro y fuera del universo libertario.

El episodio de la torta volvió a mostrar que, aun lejos del oficialismo, Marra sigue siendo una figura observada de cerca por el entorno libertario y que las tensiones con Karina Milei permanecen abiertas, incluso en mensajes que a simple vista podrían parecer triviales.