Los bancos mostraron mejores balances y el mercado apuesta a una recuperación del crédito

Los principales bancos argentinos presentaron mejoras en sus balances trimestrales

Las acciones financieras impulsaron el rebote del S&P Merval

Analistas observan señales de estabilización en la mora bancaria

Banco Macro y BBVA aparecen entre las entidades mejor posicionadas

El mercado apuesta a una recuperación del crédito en el segundo semestre

La baja de tasas y una mejora económica alimentan expectativas positivas

Con la presentación de los resultados trimestrales de Banco Macro quedó oficialmente cerrada la temporada de balances del primer trimestre de 2026 para las principales entidades financieras argentinas que cotizan tanto en la bolsa local como en NYSE. El saldo general dejó señales positivas para el mercado, que comenzó a interpretar que el momento más complejo para el sector bancario podría haber quedado atrás.

Los informes financieros de Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina, Grupo Supervielle y Banco Macro mostraron, con distintos matices, mejoras secuenciales en rentabilidad, eficiencia y costos de riesgo. Esa lectura optimista se trasladó rápidamente a las cotizaciones bursátiles, donde las acciones bancarias encabezaron el rebote del mercado argentino durante las últimas ruedas.

El impulso fue determinante para que el índice S&P Merval volviera a superar los 2.000 dólares y alcanzara su nivel más alto en cuatro meses. En Wall Street, los ADR bancarios registraron subas de hasta 9% en una jornada marcada por un fuerte apetito por activos argentinos.

Durante el último mes, los papeles financieros acumularon mejoras de hasta 20% en dólares. BBVA lideró las subas del sector, mientras que Supervielle, aunque todavía rezagada respecto del resto desde abril, mostró una fuerte recuperación en la última semana con avances cercanos al 19%.

Analistas del mercado explican parte de ese comportamiento por la sensibilidad de las acciones bancarias a los movimientos del índice general. Sin embargo, también remarcan que los balances dejaron señales concretas de estabilización en indicadores clave, especialmente en materia de mora e incobrabilidad.

Uno de los datos más observados fue la desaceleración en el deterioro de las carteras crediticias. Aunque los niveles de mora continúan elevados, los informes financieros comenzaron a mostrar una moderación en el ritmo de empeoramiento y una reducción en los cargos por incobrabilidad, un elemento central para sostener las expectativas de recuperación de la rentabilidad bancaria durante la segunda mitad del año.

En el caso de Banco Macro, la entidad reportó una ganancia neta de $139.800 millones, con una mejora de 28% respecto del trimestre anterior y un retorno anualizado sobre patrimonio de 10%. El resultado estuvo impulsado por la recomposición del margen financiero y una mejora en la eficiencia operativa, aunque la mora total subió a 5,4%.

BBVA Argentina también exhibió un trimestre favorable. El banco incrementó más de 31% su resultado neto frente al período previo, acompañado por mayores ingresos operativos y menores costos vinculados a créditos incobrables. A pesar de que la mora avanzó hasta 5,6%, el mercado destacó que el costo de riesgo comenzó a descender de manera significativa.

Para Galicia, el trimestre dejó señales mixtas. El grupo volvió a registrar resultados positivos luego de un cierre de 2025 negativo, favorecido por mejoras operativas y menores cargos por incobrabilidad. Sin embargo, la cartera irregular todavía mostró niveles elevados y la unidad digital Naranja X continuó operando con pérdidas, aunque menores que en el trimestre previo.

Supervielle, por su parte, continuó siendo el caso más desafiante dentro del sector, aunque los números también reflejaron un principio de recuperación. La entidad redujo sus pérdidas y logró exhibir resultados positivos ajustados si se excluyen cargos extraordinarios por reestructuración.

En paralelo, distintas sociedades de bolsa comenzaron a mejorar su visión sobre el sistema financiero argentino. Varias coinciden en que el escenario de tasas más estables, desaceleración inflacionaria y posible flexibilización monetaria podría favorecer una recuperación gradual del crédito privado en la segunda mitad de 2026.

El mercado también sigue de cerca las señales del Gobierno respecto del esquema de encajes bancarios y de la política monetaria del Banco Central de la República Argentina. Una eventual reducción de restricciones sobre la liquidez del sistema podría ampliar el margen de maniobra de las entidades para volver a expandir préstamos.

En ese contexto, los analistas mantienen una mirada selectiva sobre el sector. Mientras BBVA y Macro aparecen entre las entidades mejor posicionadas por rentabilidad y eficiencia, Galicia sigue siendo vista como una de las acciones más sensibles a una eventual recuperación financiera local. Supervielle, en tanto, todavía enfrenta dudas sobre la consistencia de su recuperación.

Pese a las diferencias entre entidades, el consenso del mercado comienza a consolidar una idea: tras meses marcados por alta mora, caída del crédito y deterioro operativo, los bancos empiezan a mostrar señales de estabilización en un contexto económico que podría volverse más favorable hacia fin de año.