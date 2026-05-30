Jorge Triaca marcó diferencias con Milei y no descartó una candidatura de Macri en 2027

Jorge Triaca pidió pasar de la confrontación a una etapa de construcción institucional

El ex ministro marcó diferencias entre el estilo de Macri y el de Javier Milei

Cuestionó los enfrentamientos del oficialismo con la Justicia y la prensa

Destacó la presencia de dirigentes del PRO dentro del Gabinete nacional

Consideró que la sociedad comienza a priorizar estabilidad y previsibilidad

No descartó una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027

El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca volvió a tomar distancia del estilo político del gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de avanzar hacia una etapa de mayor construcción institucional y previsibilidad económica. En una reciente entrevista, el dirigente del PRO sostuvo que la administración libertaria logró ordenar aspectos centrales de la macroeconomía, aunque consideró que todavía persisten desafíos vinculados a la microeconomía, la infraestructura y el fortalecimiento institucional.

Triaca analizó que la Argentina atraviesa un momento de transición en el que ya no alcanza solamente con desmontar estructuras estatales que funcionaban de manera ineficiente, sino que resulta necesario construir condiciones duraderas para el crecimiento económico y la generación de inversiones.

Según explicó, el Gobierno consiguió instalar una agenda centrada en el equilibrio fiscal y la estabilización macroeconómica, pero advirtió que el próximo paso debería enfocarse en generar confianza institucional y reglas claras para el desarrollo del sector privado.

En ese contexto, el ex funcionario remarcó diferencias entre el estilo de gestión del PRO y el de La Libertad Avanza, particularmente en la relación con las instituciones democráticas, la Justicia y la prensa. Para Triaca, una de las principales características del gobierno de Mauricio Macri fue el respeto hacia los distintos poderes del Estado y los actores institucionales.

“Jamás lo hemos escuchado al presidente Macri hablar del marco de la justicia o de la cuestión del Congreso o de los periodistas”, sostuvo el dirigente, al marcar un contraste implícito con el tono confrontativo que suele utilizar Milei frente a sectores políticos, judiciales y mediáticos.

Para Triaca, la calidad institucional constituye un elemento central a la hora de consolidar inversiones sostenibles en el tiempo. Bajo esa mirada, consideró necesario revisar la manera en que desde el poder político se interpela a jueces, legisladores y periodistas, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca atraer capitales y profundizar reformas económicas.

Pese a las diferencias expuestas, el ex ministro evitó romper completamente con el oficialismo y reconoció el aporte de varios dirigentes vinculados históricamente al PRO que actualmente ocupan lugares clave dentro del Gabinete nacional. Entre ellos mencionó a Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

Según Triaca, la experiencia de gestión y las “horas de vuelo” de esos funcionarios representan activos importantes para sostener la administración libertaria y avanzar en reformas estructurales. En esa línea, destacó que el PRO acompañó distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, tanto en materia económica como legislativa.

El dirigente también se refirió a la situación interna del PRO y al escenario político de cara a los próximos años. Consultado sobre el rol de Patricia Bullrich, señaló que algunos de sus cambios de posicionamiento político generan confusión dentro del electorado, aunque reconoció su capacidad de articulación y gestión parlamentaria.

En paralelo, Triaca evaluó que el clima social comenzó a modificarse respecto del escenario que permitió el ascenso de Milei al poder. A su entender, parte de la sociedad estaría dejando atrás la etapa marcada por el enojo y la bronca para pasar a demandar mayor previsibilidad, estabilidad y capacidad de gestión.

Dentro de ese análisis, el dirigente no descartó una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027. Aunque aclaró que el ex mandatario no se encuentra actualmente evaluando una postulación, lo definió como un referente político que continúa activo y comprometido con el futuro del país.

Según sostuvo, Macri mantiene un rol de liderazgo dentro del espacio opositor y podría asumir nuevamente un desafío electoral si considerara que las circunstancias políticas y económicas del país así lo requieren.