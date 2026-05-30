El Gobierno avanzó con la privatización sanitaria de Gendarmería y Prefectura y adjudicó la cobertura a Medicus

Medicus comenzará a brindar cobertura médica a Gendarmería y Prefectura desde junio

La adjudicación reemplaza definitivamente al disuelto IOSFA

El Gobierno impulsó la medida dentro de una reforma integral del sistema sanitario

La licitación contó con cuatro oferentes y supervisión oficial

La transición será progresiva para garantizar continuidad en las prestaciones

El nuevo esquema forma parte del modelo de reorganización estatal impulsado por Javier Milei

El gobierno de Javier Milei avanzará desde el próximo 1° de junio con un nuevo esquema de cobertura médica para las fuerzas federales. A partir de esa fecha, la prepaga Medicus será la encargada de brindar asistencia sanitaria a los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina, además de sus respectivos grupos familiares.

La medida fue confirmada públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de redes sociales y forma parte de la reestructuración integral del sistema sanitario impulsada por el Poder Ejecutivo para las fuerzas armadas y de seguridad.

La adjudicación había sido firmada por el Ministerio de Seguridad a comienzos de mayo, luego de un proceso de licitación pública realizado el pasado 16 de abril. Según se informó oficialmente, el procedimiento contó con la participación de cuatro oferentes y con la intervención de la Escribanía General del Gobierno de la Nación para garantizar la transparencia administrativa.

La decisión marca un cambio profundo en el esquema de cobertura médica de las fuerzas federales, ya que reemplaza definitivamente al disuelto Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, más conocido como IOSFA, cuya estructura venía siendo cuestionada desde hacía tiempo por problemas financieros, demoras prestacionales y conflictos internos.

Desde el Gobierno sostienen que la incorporación de prestadores privados de alcance nacional busca mejorar la calidad de atención y descomprimir uno de los focos de malestar más sensibles dentro de las fuerzas de seguridad. La cuestión sanitaria venía acumulando reclamos de efectivos y retirados por deficiencias en prestaciones, falta de cobertura y dificultades administrativas.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido tras la licitación, la selección de Medicus se produjo luego de una evaluación técnica y administrativa que contempló antecedentes, red de prestadores, cobertura territorial y capacidad operativa para atender tanto al personal activo como retirado, pensionados, trabajadores civiles y grupos familiares.

La medida se encuadra dentro de la reorganización dispuesta por el Decreto 88/2026, mediante el cual el Ejecutivo resolvió dividir el antiguo esquema sanitario militar y de seguridad en estructuras separadas. A partir de esa normativa, las Fuerzas Armadas quedaron bajo la órbita de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas, mientras que Gendarmería y Prefectura pasaron a un modelo basado en convenios con empresas privadas de salud.

Dentro del oficialismo consideran que el nuevo sistema permitirá una administración más eficiente y menos dependiente del financiamiento estatal directo. Además, entienden que la competencia entre prestadores privados podría elevar el nivel de prestaciones y reducir parte de los problemas estructurales que arrastraba IOSFA.

Sin embargo, el cambio también abrió interrogantes dentro de sectores vinculados a las fuerzas federales respecto del alcance efectivo de la cobertura, los mecanismos de transición y el impacto que podría tener el nuevo esquema sobre afiliados en distintas provincias.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el traspaso será progresivo y que, hasta la implementación total del sistema, IOSFA continuará garantizando las prestaciones médicas para evitar interrupciones en la atención sanitaria.

En paralelo, las autoridades comenzaron a coordinar con Medicus el proceso de transferencia de padrones y credencialización de afiliados. Se espera que durante las próximas semanas se definan los procedimientos administrativos para el alta de efectivos y familiares directos dentro del nuevo esquema.

La decisión del Gobierno también refleja la lógica política que atraviesa la gestión de Milei en distintas áreas del Estado: avanzar en la reducción de estructuras públicas consideradas deficitarias y reemplazarlas por sistemas apoyados en operadores privados.

En este caso, el foco estuvo puesto en uno de los sectores más sensibles para la administración libertaria: las fuerzas federales, que representan uno de los pilares políticos y operativos del actual esquema de seguridad impulsado por la ministra Patricia Bullrich.