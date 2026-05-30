El Gobierno aplicó fuertes aumentos en peajes tras la privatización de rutas nacionales

El Gobierno autorizó aumentos de hasta 270% en peajes del corredor oriental

Las subas comenzaron tras la privatización de rutas nacionales

Los incrementos afectan tanto a automóviles como al transporte de cargas

El ajuste fue habilitado luego de obras iniciales de mantenimiento vial

La concesionaria pertenece al grupo empresario Cartellone

El proceso de privatización vial continuará sobre otros corredores nacionales

La privatización de corredores viales impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a impactar de lleno en los usuarios con un fuerte incremento en las tarifas de peaje de la autovía del Mercosur. A través de una resolución de Dirección Nacional de Vialidad, el Ejecutivo aprobó subas que llegan hasta el 270% en la estación de peaje Zárate de la ruta nacional 12, uno de los principales accesos estratégicos del corredor oriental.

El ajuste tarifario se convirtió en el primer gran aumento registrado desde que la administración libertaria transfirió a manos privadas distintos tramos de rutas nacionales bajo un nuevo esquema de concesiones.

Los incrementos afectan tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas. Para los automóviles, el peaje con sistema Telepase pasó de $1.913 a $4.707, mientras que el pago electrónico escaló de $3.827 a más de $9.400, reflejando subas cercanas al 146%.

En el caso de los vehículos de mayor porte, los aumentos fueron todavía más pronunciados. Los camiones de tres y cuatro ejes registraron incrementos de hasta el 270%, con tarifas que pasaron de poco más de $3.800 a superar los $14.000 con Telepase y los $28.000 en modalidad electrónica.

Los camiones de cinco ejes también sufrieron un fuerte impacto, con subas superiores al 200%, mientras que para las unidades de seis ejes o más de 2,10 metros de altura el aumento volvió a alcanzar el 270%.

El nuevo cuadro tarifario fue habilitado apenas cinco meses después de que la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumiera la explotación del denominado “Tramo Oriental”, una de las primeras concesiones viales privatizadas por el Gobierno nacional.

Según argumentó oficialmente Vialidad Nacional, la actualización tarifaria responde a la finalización de las “obras iniciales de puesta en valor” previstas en el contrato de concesión. Entre esos trabajos se incluyeron tareas de bacheo, sellado de grietas, reparación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de señalización y barandas de seguridad.

El corredor concesionado comprende 682 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, además del puente Zárate-Brazo Largo y el acceso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana. Actualmente cuenta con estaciones de peaje en Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

Por el momento, los nuevos valores se aplicarán únicamente en la estación de Zárate, aunque desde el sector ya anticipan que las subas se extenderán progresivamente al resto de las cabinas del corredor.

La concesionaria encargada del tramo forma parte del grupo empresario Cartellone, cuya conducción aparece involucrada en la causa judicial conocida como Cuadernos. En ese expediente, directivos de la compañía fueron acusados por presuntos hechos de cohecho vinculados a la obra pública durante gobiernos anteriores.

Más allá de las controversias judiciales, el Gobierno sostiene que el nuevo esquema de concesiones permitirá acelerar obras de infraestructura vial sin depender del financiamiento estatal. El modelo impulsado por la gestión libertaria apunta a trasladar al sector privado tanto la operación como el mantenimiento de rutas nacionales, bajo contratos que habilitan actualizaciones tarifarias atadas a distintas etapas de inversión.

El pliego licitatorio prevé tres fases de obras que habilitarán nuevos incrementos futuros. La primera corresponde a tareas básicas de recuperación vial, cuya finalización habilitó el actual aumento. Luego deberán ejecutarse obras obligatorias más complejas, como reconstrucción de calzadas, distribuidores e instalación de iluminación LED.

Finalmente, las concesionarias deberán avanzar con trabajos de rehabilitación integral, incluyendo nuevas bases asfálticas, señalización horizontal y colocación de sensores inteligentes para monitoreo del tránsito.

La privatización del corredor oriental y del puente Rosario-Victoria marcó el inicio de un proceso más amplio que ya avanza sobre otros tramos nacionales. En las últimas semanas, el Gobierno adjudicó nuevas concesiones sobre rutas del sur bonaerense y del corredor pampeano, mientras continúa analizando ofertas para otros ocho corredores viales distribuidos en distintas provincias del país.

El esquema representa una de las principales apuestas de la administración Milei en materia de infraestructura, aunque los fuertes aumentos en los peajes ya comenzaron a generar cuestionamientos entre usuarios particulares, transportistas y sectores productivos que dependen del tránsito de mercaderías sobre las rutas nacionales.