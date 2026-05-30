La Casa Rosada cruzó con dureza a Kicillof y lo acusó de mantener millonarias deudas con hospitales

La Casa Rosada acusó a Axel Kicillof de mantener deudas millonarias con hospitales

El Gobierno calificó de “hipócrita” el discurso sanitario del gobernador bonaerense

Nación aseguró que la Provincia adeuda más de $652 mil millones a hospitales SAMIC

También denunció una deuda superior a $10 mil millones con el Hospital Garrahan

El oficialismo acusó a Kicillof de priorizar su posicionamiento político

La tensión entre el Gobierno nacional y la Provincia volvió a profundizarse

La tensión política entre el gobierno de Javier Milei y la administración bonaerense de Axel Kicillof volvió a escalar este viernes tras un duro comunicado difundido por la Oficina de Respuesta Oficial de la Casa Rosada, que acusó al mandatario provincial de “hipocresía” por sus críticas al manejo sanitario nacional.

El nuevo enfrentamiento se produjo luego de un acto encabezado por Kicillof en La Plata, donde cuestionó los recortes impulsados por el Ejecutivo nacional en materia de salud pública y defendió el rol del Estado en la atención sanitaria. Horas más tarde, el Gobierno respondió con un extenso mensaje en el que apuntó directamente contra la gestión bonaerense y denunció la existencia de una deuda millonaria con hospitales de administración compartida.

“La hipocresía sin límites del gobernador Axel Kicillof queda expuesta”, sostuvo el comunicado difundido por Nación. Desde el oficialismo señalaron que el mandatario provincial “lanza su plataforma política de salud atacando al Gobierno Nacional mientras la Provincia de Buenos Aires mantiene una deuda millonaria e impaga con los hospitales SAMIC”.

Según detalló la administración libertaria, la deuda acumulada por la provincia con esos establecimientos alcanzaría los 652.433 millones de pesos al 28 de mayo de 2026. Además, el texto oficial afirmó que en menos de un mes el monto se incrementó en más de 21.700 millones de pesos.

En paralelo, el Gobierno aseguró que actualmente cinco hospitales bonaerenses están siendo sostenidos financieramente por fondos nacionales debido a lo que definió como una “absoluta desidia” de la administración provincial.

La respuesta oficial buscó además cuestionar el discurso político de Kicillof sobre el sistema sanitario y el rol estatal. “Mientras Kicillof habla de ‘derecho a la salud’, ‘cuidado del pueblo’ y ‘justicia social’, su gestión no paga lo que corresponde por la atención sanitaria de los bonaerenses”, expresaron desde la Casa Rosada.

Uno de los puntos más sensibles del comunicado estuvo vinculado al Hospital Garrahan, donde el Gobierno afirmó que la Provincia de Buenos Aires mantiene una deuda superior a los 10.490 millones de pesos por prestaciones realizadas a pacientes bonaerenses.

La administración nacional endureció todavía más el tono al acusar al gobernador de priorizar su posicionamiento político por encima de cuestiones sanitarias. “Debería provocarle una profunda vergüenza priorizar actos políticos y su campaña presidencial en lugar de hacerse cargo de obligaciones de máxima prioridad que involucran la salud y la vida de niños con cáncer”, sostuvo el documento oficial.

El cruce dejó nuevamente expuesta la creciente confrontación política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, una disputa que se profundizó en los últimos meses en torno al reparto de fondos, la obra pública, la seguridad y el financiamiento de distintas áreas sensibles del Estado.

Desde el entorno de Milei consideran que Kicillof intenta posicionarse como principal figura opositora de cara al escenario electoral de los próximos años y sostienen que parte de sus cuestionamientos al ajuste nacional forman parte de una estrategia de construcción política.

En ese contexto, la Oficina de Respuesta Oficial buscó contrastar la situación financiera de la provincia con el discurso del Ejecutivo nacional sobre equilibrio fiscal y orden de las cuentas públicas. “El Presidente Javier Milei, a pesar de recibir una herencia desastrosa y de tener que ordenar las cuentas públicas, sostiene todos estos hospitales con fondos de los argentinos”, expresó el comunicado.

La publicación concluyó con una frase de fuerte tono político que sintetizó la postura del oficialismo frente al gobernador bonaerense: “De un lado, discursos vacíos, desidia y deudas impagas; del otro, responsabilidad institucional y resultados”.

Hasta el momento, desde la administración de Kicillof no habían emitido una respuesta oficial al comunicado nacional. Sin embargo, el nuevo episodio vuelve a reflejar el clima de creciente confrontación entre la Casa Rosada y la Provincia de Buenos Aires en medio de un escenario político cada vez más polarizado.