Fuerte interés privado por el sistema Alma Sadi: Santa Fe concentra proyectos clave para almacenar energía

La licitación nacional del sistema Alma Sadi comenzó a mostrar un escenario de fuerte interés empresarial para reforzar la red eléctrica argentina mediante sistemas de almacenamiento de energía. Tras la apertura de sobres, el Gobierno nacional confirmó la presentación de 235 proyectos por parte de 37 empresas nacionales y extranjeras, que competirán por instalar infraestructura en 176 nodos estratégicos del Sistema Interconectado Nacional.

En el caso de Santa Fe, se presentaron 17 proyectos para 13 nodos considerados críticos por sus altos niveles de demanda eléctrica. La iniciativa apunta a mejorar la calidad del servicio en horarios pico mediante megabaterías capaces de almacenar energía y liberarla cuando el sistema más lo necesita.

La licitación se enmarca en el programa Alma Sadi, impulsado por Nación para enfrentar problemas estructurales del sistema energético, especialmente durante los meses de verano, cuando los consumos se disparan y aumentan los riesgos de cortes.

Desde el Ministerio de Economía destacaron el volumen de ofertas recibidas. El titular de la cartera, Luis Caputo, calificó la convocatoria como “un éxito absoluto” y remarcó que los proyectos presentados equivalen a más de diez veces la potencia originalmente licitada.

El esquema contempla una inversión estimada de 700 millones de dólares y prevé la instalación de sistemas de almacenamiento en distintas regiones del país, incluyendo el NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires.

Cómo funcionarán las megabaterías

La tecnología de almacenamiento energético permite acumular electricidad en momentos de baja demanda para liberarla cuando el consumo crece. Por eso, los nodos seleccionados deben reunir dos condiciones: registrar picos elevados de utilización y, al mismo tiempo, contar con períodos de baja demanda que permitan recargar las baterías.

Durante décadas, esa función fue cubierta mediante contratos de provisión en frío con pequeñas centrales térmicas alimentadas con combustibles costosos. En Santa Fe existieron antecedentes de este tipo de infraestructura, como las instalaciones ubicadas en Calchines y Santa Fe Oeste.

Los nodos santafesinos

Los proyectos presentados en Santa Fe se concentran principalmente en localidades como Cañada de Gómez, Firmat, Rosario Sur, Rufino, Pérez, Roldán, Ceres, Villa Ocampo y Arufó.

Entre las firmas interesadas aparecen compañías del sector energético de peso nacional como Genneia, Central Puerto e MSU Green Energy, además de Industrias Juan F. Secco, Sixa Energy, Coral Desarrollos Energéticos y Anjoy.

Uno de los puntos con mayor nivel de competencia es Cañada de Gómez, donde varias empresas presentaron ofertas para desarrollar infraestructura de almacenamiento.

La licitación ahora avanzará hacia la etapa de evaluación técnica y posterior adjudicación de los proyectos que finalmente serán incorporados al sistema eléctrico nacional.