La Defensoría General reunió a autoridades y consejeros para fortalecer el funcionamiento del sistema de defensa pública

La Defensoría General de la provincia de Santa Fe fue escenario de una serie de encuentros institucionales destinados a analizar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y avanzar en estrategias de fortalecimiento del organismo. Las reuniones se desarrollaron los días 19 y 20 de mayo en la ciudad de Santa Fe y estuvieron encabezadas por la defensora general Estrella Moreno Robinson.

Uno de los encuentros reunió a los defensores regionales de distintas circunscripciones judiciales de la provincia. Participaron Martín Riccardi, representante de la segunda circunscripción judicial; Mariano Mascioli, de la tercera circunscripción; Valeria Lapissonde, por la cuarta; y Carlos Flores Zanella, correspondiente a la quinta circunscripción judicial.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento cotidiano de las defensorías regionales, además de intercambiar experiencias y analizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el Ministerio Público de la Defensa en todo el territorio santafesino.

Desde el organismo indicaron que el objetivo principal fue consolidar mecanismos de coordinación y fortalecer el desempeño institucional en cada una de las sedes regionales.

Reunión del Consejo del MPD

En paralelo, también se realizó la segunda reunión correspondiente al período 2025-2027 del Consejo del Ministerio Público de la Defensa, órgano creado por la Ley Provincial Nº 13.014 con funciones consultivas y de asesoramiento institucional.

El encuentro contó con representantes de distintos sectores políticos, judiciales, sindicales, profesionales y sociales vinculados al sistema de defensa pública.

Entre los asistentes estuvieron la diputada provincial Gisel Mahmud; Guillermo Reviglio, en representación del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; además de los defensores regionales Mariano Mascioli y Valeria Lapissonde.

También participaron Andrea Siragusa y Silvina Corvalán; el abogado Juan Manuel Lovaiza; Fernando Benítez; y representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.

Las reuniones forman parte de una agenda institucional orientada a consolidar el trabajo coordinado entre las distintas áreas y actores vinculados al sistema de defensa pública provincial.