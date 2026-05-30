Caputo celebró el crecimiento de marzo, pero informes privados advierten una nueva desaceleración económica

Luis Caputo celebró el crecimiento económico registrado en marzo

Consultoras privadas advierten señales de estancamiento durante abril

El agro habría explicado gran parte del rebote de la actividad

La industria y el comercio continúan entre los sectores más rezagados

La UIA detectó caídas en varios indicadores fabriles

Economistas sostienen que la recuperación todavía no logra derramar al conjunto de la economía

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a mostrarse optimista respecto del rumbo económico del gobierno de Javier Milei luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informara un crecimiento de la actividad del 5,5% interanual y del 3,5% mensual durante marzo. Sin embargo, distintos indicadores privados y oficiales comenzaron a encender señales de cautela sobre la evolución de abril, mes en el que la economía habría vuelto a mostrar síntomas de estancamiento.

Durante su exposición en el Latam Economics Forum, Caputo aseguró que la recuperación económica será tan fuerte que en las elecciones presidenciales de 2027 “la economía se va a llevar puesta a la política”, y sostuvo que Milei ganará “cómodamente” un eventual nuevo mandato.

Pese al entusiasmo oficial, consultoras privadas advierten que el fuerte rebote de marzo habría estado impulsado principalmente por un factor puntual: el desempeño extraordinario del sector agropecuario en plena cosecha gruesa. Bajo esa lectura, el crecimiento no reflejaría todavía una recuperación homogénea del conjunto de la economía.

Uno de los primeros indicadores que mostró señales de enfriamiento fue la recaudación del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a mayo, vinculada a la facturación de abril. Según datos preliminares analizados por consultoras económicas, la recaudación real del IVA registraría una caída cercana al 8% respecto del mismo período de 2025.

Para varios economistas, ese comportamiento refleja una desaceleración del consumo y de la actividad comercial luego del impulso transitorio observado en marzo. Además, remarcan que los sectores que hoy sostienen el crecimiento ya venían mostrando niveles elevados desde el año pasado, lo que limita el margen para continuar expandiéndose al mismo ritmo.

En paralelo, áreas clave como la industria manufacturera y el comercio continúan exhibiendo dificultades para consolidar una recuperación sostenida. Analistas privados sostienen que esos sectores todavía dependen de una mejora más consistente del poder adquisitivo y de una desaceleración más marcada de la inflación.

La consultora Equilibra registró para abril una caída de la actividad del 1% interanual y una baja mensual del 1,5%. El informe remarcó además que la economía mantiene desde comienzos de 2025 una dinámica oscilante, caracterizada por fuertes avances seguidos de nuevas contracciones.

Según el reporte, incluso excluyendo el efecto del agro, el nivel de actividad habría mostrado una caída mensual durante abril. Las lluvias que demoraron parte de la cosecha de soja también habrían incidido negativamente en los números generales del mes.

Una lectura similar surgió del Índice General de Actividad elaborado por el estudio de Orlando Ferreres, que mostró un crecimiento interanual nulo en abril y una caída mensual cercana al 0,7%. El informe señaló que la economía continúa avanzando “a dos velocidades”, con sectores muy dinámicos conviviendo con otros todavía rezagados.

Entre las actividades que mantienen un mejor desempeño aparecen la minería, el agro, la energía y la intermediación financiera. En cambio, la industria y el comercio siguen mostrando niveles de actividad inferiores a los esperados por el mercado.

Desde la Unión Industrial Argentina también anticiparon señales negativas para abril. El Centro de Estudios de la entidad detectó retrocesos en distintos indicadores fabriles, incluyendo caída en la producción automotriz, menor demanda energética industrial y bajas en segmentos vinculados a alimentos y bebidas.

El sector de la construcción mostró además comportamientos dispares. Mientras los despachos de cemento retrocedieron más de 5%, algunos indicadores privados vinculados a insumos para obras registraron leves mejoras. De todos modos, el rubro continúa muy por debajo de los niveles observados durante 2022.

Otras consultoras remarcan que el crecimiento actual se concentra en pocos sectores y todavía no logra derramar sobre el resto de la economía. Petróleo, minería, agro y finanzas aparecen como los principales motores del rebote, aunque sin un impacto significativo sobre el consumo masivo ni sobre actividades intensivas en empleo.

Además, economistas advierten que la apertura comercial y el tipo de cambio relativamente apreciado comienzan a generar mayor competencia para la producción local, afectando especialmente a sectores industriales y manufactureros.

En ese contexto, mientras el Gobierno insiste en que la economía ya ingresó en una etapa de recuperación sostenida, los informes privados reflejan una situación todavía frágil y heterogénea, donde el rebote de algunos sectores convive con dificultades persistentes para consolidar una mejora amplia del consumo, la industria y el mercado interno.