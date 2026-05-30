Nación defendió el límite del 10% de biodiésel y advirtió que un mayor corte encarecería el gasoil

El secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, aseguró que elevar el porcentaje de biodiésel en el gasoil más allá del 10% implicaría un aumento en el precio de los combustibles y remarcó que el objetivo del Gobierno nacional es proteger al consumidor.

Las declaraciones fueron realizadas durante el congreso Maizar 2026, desarrollado en Buenos Aires, en medio del debate por la nueva ley de biocombustibles que impulsa la administración de Javier Milei.

“El biodiésel es entre un 50% y un 100% más caro que el gasoil fósil”, sostuvo González, quien explicó que la diferencia de costos puede achicarse cuando el petróleo alcanza valores elevados, aunque advirtió que el escenario internacional no garantiza precios altos de manera permanente.

Según indicó, con un barril de petróleo en torno a los 70 dólares, el biodiésel llega a costar el doble que el combustible fósil. Por eso, el funcionario defendió la propuesta oficial de elevar el corte actual del 7,5% al 10%, al considerar que representa “un equilibrio razonable” entre el impulso a los biocombustibles y el impacto sobre los consumidores.

“No queremos obligar a nadie. Si una provincia quiere avanzar con cortes más altos y consigue empresas y consumidores dispuestos a hacerlo, está perfecto”, afirmó.

La nueva ley de biocombustibles

González también respaldó el proyecto de ley presentado en el Senado por Patricia Bullrich, al sostener que el marco regulatorio vigente “ya no da para más”.

La iniciativa propone aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil al 10% y elevar el corte de etanol en las naftas del 12% al 15%.

En ese esquema, explicó el funcionario, el etanol de maíz podría verse beneficiado, ya que el nuevo reparto contempla un 6% obligatorio para maíz, otro 6% para caña de azúcar y un 3% adicional que funcionará bajo reglas de libre competencia.

“El de maíz es más barato”, reconoció.

El proyecto también mantiene la exención impositiva para los biocombustibles con estabilidad fiscal por 15 años y apunta a eliminar el actual sistema de cupos y precios regulados por la Secretaría de Energía.

“Vamos hacia un mercado mucho más libre, con competencia y transparencia”, aseguró.

Debate con las pymes

Uno de los focos de tensión sigue siendo la disputa entre grandes aceiteras y pequeñas empresas productoras de biodiésel, que reclaman mantener parte del mercado protegido.

Sobre ese punto, González admitió que el proceso de transición será más complejo para las pymes, aunque confirmó que el proyecto contempla un esquema gradual de adaptación durante cinco años.

De todos modos, insistió en que la prioridad del Gobierno es evitar aumentos en el precio del combustible.

“Si alguien insiste con llevar el corte al 15%, no va a haber ley”, advirtió el funcionario, quien aseguró que el Estado nacional no está dispuesto a asumir el costo fiscal que implicaría una suba mayor del porcentaje obligatorio ni tampoco trasladar ese impacto al precio final del gasoil.

Además, explicó que un incremento más alto del corte no solo reduciría la recaudación impositiva nacional, sino que también podría generar aumentos de entre el 5% y el 10% en términos reales en los surtidores.

“El objetivo es encontrar un equilibrio entre provincias, petroleras, aceiteras, automotrices y consumidores”, concluyó.