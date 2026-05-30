La Casa Rosada negocia con gobernadores para destrabar la eliminación de las PASO

El Gobierno busca eliminar las PASO a partir de las elecciones de 2027

La reforma electoral continúa trabada en el Senado por falta de votos

La Casa Rosada negocia directamente con gobernadores para destrabar el proyecto

El oficialismo analiza no competir en algunas provincias a cambio de apoyo político

Karina Milei desplazó parte de la negociación fuera del ámbito parlamentario

Dentro de La Libertad Avanza crecen dudas sobre el futuro de la reforma electoral

La reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre en el Senado. Aunque la eliminación de las PASO aparece entre las principales prioridades políticas de la Casa Rosada para 2027, el proyecto permanece prácticamente paralizado y obliga al oficialismo a abrir negociaciones directas con gobernadores para intentar reunir los votos necesarios.

La iniciativa, enviada al Congreso a fines de abril, no solo propone eliminar las elecciones primarias obligatorias a partir de 2027, sino también modificar requisitos para los partidos políticos, eliminar aportes públicos de campaña e incorporar el sistema de Ficha Limpia. Sin embargo, desde su ingreso apenas logró avanzar una sola vez en comisión y quedó rápidamente trabada ante la falta de consensos.

En el oficialismo reconocen que hoy no existen los votos suficientes para aprobar el texto tal como fue redactado por el Poder Ejecutivo. Esa situación comenzó a generar preocupación dentro del entorno presidencial, donde consideran clave resolver cuanto antes el esquema electoral de cara a los próximos comicios nacionales y provinciales.

El principal obstáculo para La Libertad Avanza radica en la resistencia de sectores dialoguistas y aliados circunstanciales, que buscan mantener las PASO aunque con modificaciones. La alternativa promovida por parte de la Unión Cívica Radical y respaldada por dirigentes del PRO propone que las primarias dejen de ser obligatorias tanto para los partidos como para los votantes, pero sin eliminarlas completamente.

La Casa Rosada rechaza esa posibilidad porque entiende que las PASO constituyen una herramienta que podría facilitar la reorganización de la oposición, especialmente del peronismo, permitiéndole ordenar candidaturas y resolver internas antes de las elecciones generales.

Frente a la dificultad para avanzar en el Senado, el Gobierno comenzó a explorar negociaciones políticas directas con distintos mandatarios provinciales. La estrategia quedó en manos del ministro del Interior Diego Santilli y de Eduardo Menem, conocido dentro del oficialismo como “Lule” Menem y considerado uno de los principales armadores políticos de Karina Milei.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, el oficialismo analiza ofrecer acuerdos políticos a cambio del respaldo de los gobernadores a la reforma electoral. Entre las alternativas en discusión aparece la posibilidad de que La Libertad Avanza no presente candidatos competitivos para las gobernaciones en aquellas provincias donde los mandatarios busquen su reelección en 2027.

La idea sería evitar confrontaciones directas con gobernadores dialoguistas a cambio de apoyo legislativo para suspender o eliminar las PASO. En algunos casos incluso se analiza compartir listas o impulsar candidaturas “light” que no representen una amenaza electoral real para los oficialismos provinciales.

Dentro del Gobierno admiten que la conversación recién se encuentra en una etapa preliminar y que los gobernadores todavía observan con cautela el nivel de fortaleza electoral que podría alcanzar Milei de cara a 2027.

Entre los mandatarios considerados más cercanos al oficialismo aparecen Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, quienes ya compartieron listas legislativas con La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

Sin embargo, el panorama resulta más complejo con otros gobernadores dialoguistas que buscan preservar autonomía política y evitar conflictos internos dentro de sus propios espacios. En algunos distritos incluso comenzó a circular la posibilidad de acuerdos electorales más amplios que incluyan candidaturas compartidas.

La negociación también dejó al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo. La conducción del debate parlamentario había quedado inicialmente bajo la órbita de Patricia Bullrich, quien intentó avanzar en acuerdos parciales para destrabar el proyecto. Entre otras opciones, había explorado dividir la discusión y tratar por separado el capítulo de Ficha Limpia.

Sin embargo, esa estrategia fue frenada por Karina Milei, que ordenó mantener el proyecto completo sin fragmentaciones. La decisión redujo el margen de negociación de Bullrich y trasladó el eje político de la discusión desde el Senado hacia las conversaciones directas con los gobernadores.

Mientras tanto, dentro del propio bloque libertario crecen las dudas sobre el desenlace de la reforma. Algunos senadores oficialistas ya reconocen en privado que el escenario más probable podría ser una suspensión temporal de las PASO o incluso que el sistema termine manteniéndose sin cambios si no aparecen acuerdos antes del receso invernal.