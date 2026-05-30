Milei celebró la mejora en la calificación crediticia y ratificó su plan de desregulación económica

Javier Milei defendió el rumbo económico durante el Latam Economic Forum

El Presidente celebró la mejora de la calificación crediticia argentina

Aseguró que el país alcanzará el grado de inversión si “sepulta al populismo”

Anticipó nuevas medidas de desregulación junto a Federico Sturzenegger

El Gobierno busca avanzar hacia un modelo con menor intervención estatal

Milei reconoció que la economía sufrió un “frenazo” hasta el primer trimestre de 2026

El presidente Javier Milei aprovechó su participación en la 12° edición del Latam Economic Forum para volver a defender el rumbo económico de su gestión, celebrar la mejora en la calificación crediticia de la Argentina y anticipar nuevas medidas de desregulación impulsadas junto al ministro Federico Sturzenegger.

Ante un auditorio compuesto por empresarios, financistas y referentes del sector privado, el mandatario sostuvo que el país “ya tiene indicadores fiscales” que justificarían una mejor valoración internacional y aseguró que la Argentina alcanzará el grado de inversión cuando la sociedad “termine de sepultar al populismo”.

Las declaraciones llegaron luego de que la calificadora Fitch Ratings mejorara la nota soberana argentina de CCC a B-, una decisión que el oficialismo interpretó como una señal de respaldo a la política de ajuste fiscal y estabilización macroeconómica aplicada desde la llegada de Milei al poder.

“Hace tiempo dije que si yo era presidente, Argentina iba a ser investment grade”, afirmó el jefe de Estado durante su exposición. En ese sentido, sostuvo que el país ya logró avances concretos en materia fiscal y destacó la baja del riesgo país, que volvió a perforar los 500 puntos básicos.

Sin embargo, Milei remarcó que el verdadero salto hacia el grado de inversión dependerá de un cambio cultural y político más profundo. “Argentina va a ser investment grade cuando los argentinos abracen las ideas de la libertad”, insistió frente a unos 300 asistentes.

El evento contó además con la presencia de figuras centrales del oficialismo, entre ellas la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quienes siguieron la exposición desde las primeras filas.

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada estuvo vinculado al próximo paquete de desregulación que el Gobierno prepara para el sector asegurador. Milei adelantó que trabaja junto a Sturzenegger en un esquema orientado a reducir la intervención estatal y avanzar hacia un modelo donde parte de los servicios actualmente brindados por el Estado puedan ser reemplazados por mecanismos privados de cobertura.

Aunque evitó brindar detalles específicos, el Presidente explicó que la lógica detrás de la iniciativa consiste en reducir impuestos en aquellas áreas donde el Estado deje de prestar determinados servicios. Bajo esa mirada, consideró que el sistema público resulta ineficiente y planteó que sectores como la educación podrían funcionar bajo esquemas alternativos vinculados a seguros privados.

“Si se quiere achicar el Estado, se tienen que sustituir los servicios por seguros”, resumió el mandatario, al describir uno de los ejes conceptuales del programa libertario.

En otro tramo de su discurso, Milei cuestionó nuevamente la expansión estatal y sostuvo que “la izquierda genera miedo” aprovechando la aversión social al riesgo para justificar una mayor intervención pública en distintas áreas de la economía.

El Presidente afirmó además que, una vez alcanzada cierta estabilidad macroeconómica, el siguiente objetivo de su administración será liberar el potencial de crecimiento mediante una fuerte agenda de desregulación económica.

Dentro de ese esquema, volvió a reivindicar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, y aseguró que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema tributario similar para el conjunto de la economía.

“La idea es que el fisco converja hacia el formato del RIGI y del Super RIGI”, sostuvo, en referencia a modelos de menor carga impositiva y mayores beneficios para inversiones privadas.

Pese al tono optimista de gran parte de su exposición, Milei también reconoció que durante los últimos meses la economía atravesó dificultades derivadas del escenario electoral y de la caída en la demanda de dinero registrada el año pasado.

Según explicó, ese contexto generó un “frenazo” económico cuyo impacto se extendió hasta el primer trimestre de 2026. No obstante, el mandatario aseguró que la economía ya comenzó a mostrar señales de recuperación y ratificó su confianza en el programa económico libertario.