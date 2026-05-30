El mercado automotor profundizó su caída y mayo cierra con uno de los peores registros del año

La venta de autos 0 km cayó 25,6% interanual en mayo

Se patentaron apenas 41.921 vehículos durante el mes

El acumulado anual registra una baja del 9,7% respecto de 2025

ACARA advirtió una demanda cautelosa y operaciones muy selectivas

La carga impositiva y las tasas de financiación siguen afectando al sector

Toyota Hilux fue el vehículo más patentado de mayo

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de enfriamiento y cerró mayo con cifras que encendieron alarmas en el sector. Las expectativas moderadas que manejaban empresarios y concesionarios en los últimos días del mes terminaron siendo incluso demasiado optimistas: el volumen final de patentamientos quedó muy por debajo de las proyecciones iniciales y confirmó una desaceleración que ya se venía observando desde comienzos de año.

Los datos oficiales difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) revelaron que durante mayo se patentaron apenas 41.921 vehículos 0 km entre automóviles particulares, utilitarios livianos y pesados. La cifra representó una caída interanual del 25,6% frente a las 56.319 unidades registradas en el mismo mes de 2025 y consolidó un escenario de retroceso que preocupa a fabricantes, concesionarios y terminales.

El cierre de mes dejó además un dato llamativo dentro del sector: los tradicionales patentamientos de último momento, impulsados muchas veces por las propias automotrices para mejorar posicionamientos comerciales y estadísticas mensuales, fueron considerablemente menores a lo habitual. Mientras en otros períodos se registraban cerca de 4.000 operaciones diarias durante las últimas jornadas, en esta oportunidad ni siquiera se alcanzaron las 3.000 unidades por día.

La situación adquiere mayor relevancia al analizar la evolución acumulada de 2026. Con cinco meses computados, el total de patentamientos llegó a 247.187 unidades, un 9,7% menos que las 273.819 registradas entre enero y mayo del año pasado. La tendencia negativa se profundizó especialmente en las últimas semanas y terminó consolidando un escenario de tres meses consecutivos de caída.

Febrero ya había mostrado un retroceso esperable debido a cuestiones estacionales vinculadas a la renovación de modelo y patentamientos demorados desde diciembre. Sin embargo, marzo había generado cierto optimismo tras exhibir una recuperación del 16,5%, que permitía equilibrar parcialmente las cifras del primer trimestre. Ese repunte no logró sostenerse. Abril volvió a cerrar en baja y mayo terminó acelerando la contracción con un descenso mucho más marcado.

Desde ACARA reconocieron públicamente la complejidad del momento que atraviesa el sector. Su presidente, Sebastián Beato, sostuvo que la demanda continúa mostrando una actitud cautelosa y muy selectiva a la hora de concretar operaciones. Según explicó, el mercado atraviesa un cambio de configuración impulsado por la llegada de nuevas marcas y modelos importados que ampliaron la oferta disponible y elevaron la competencia entre fabricantes.

El dirigente empresarial destacó que el ingreso de vehículos importados despertó interés entre los consumidores y modificó la dinámica tradicional del mercado local. Sin embargo, admitió que persisten problemas estructurales que dificultan el acceso a los vehículos nuevos y condicionan las ventas.

Entre esos factores, el titular de ACARA señaló el peso de la carga impositiva, que continúa representando más de la mitad del valor final de un automóvil. A eso se suman las elevadas tasas de financiación y los costos bancarios asociados a las operaciones, variables que siguen impactando directamente sobre la capacidad de compra de los consumidores.

Pese al escenario adverso, desde el sector comercial intentan sostener cierto optimismo. Beato aseguró que actualmente existen promociones, bonificaciones y descuentos importantes en los concesionarios oficiales, lo que convierte al contexto actual en una oportunidad atractiva para quienes cuentan con capacidad de compra o acceso al crédito.

En cuanto al ranking de ventas, Toyota volvió a liderar las operaciones mensuales con 5.760 unidades patentadas durante mayo. Detrás se ubicaron Volkswagen con 4.954 vehículos, Fiat con 4.607, Ford con 4.030 y Chevrolet con 3.438 unidades.

En el acumulado anual, la disputa entre las dos principales automotrices continúa extremadamente ajustada. Volkswagen mantiene el liderazgo con 32.317 unidades patentadas, apenas por encima de Toyota, que acumula 31.711 vehículos en lo que va de 2026.

Entre los modelos más vendidos, la pickup Toyota Hilux encabezó el listado mensual con 2.309 patentamientos. La siguieron la Ford Ranger con 1.672 unidades y el Fiat Cronos con 1.627. Más atrás aparecieron la Ford Territory y el Peugeot 208, que dejó de ser el automóvil particular más vendido del mes aunque continúa liderando el acumulado anual dentro de su segmento.

El desempeño de mayo dejó una señal clara dentro de la industria automotriz: la recuperación esperada para este año todavía no logra consolidarse y el mercado continúa condicionado por la caída del consumo, el encarecimiento del financiamiento y la incertidumbre económica general.