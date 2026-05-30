Milei impulsa una reforma societaria para reducir controles estatales y flexibilizar la creación de empresas

El Gobierno enviará al Congreso una reforma integral de la Ley de Sociedades

La iniciativa busca reducir la intervención estatal y flexibilizar normas empresarias

Los estatutos societarios tendrán prioridad sobre muchas disposiciones legales

Se habilitarán sociedades automatizadas y organizaciones basadas en blockchain

El proyecto incorpora digitalización total y nuevos instrumentos de inversión

La oposición anticipa debates sobre los límites de la desregulación económica

El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva iniciativa orientada a profundizar su política de desregulación económica y reducción de la intervención estatal. Esta vez, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades, una propuesta que apunta a modificar de manera integral el funcionamiento del régimen societario argentino mediante la simplificación de trámites, la flexibilización normativa y la ampliación de la autonomía privada para empresas e inversores.

La iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, y forma parte del paquete de reformas que la administración libertaria considera claves para incentivar inversiones y modernizar el esquema económico argentino.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue el encargado de presentar públicamente los principales lineamientos del proyecto. A través de sus redes sociales, sostuvo que la reforma busca abandonar “un régimen rígido y anacrónico” construido, según planteó, sobre la desconfianza hacia el sector privado. En contraposición, defendió un modelo basado en la autonomía contractual, la libertad empresarial y la reducción de regulaciones estatales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el cambio de paradigma jurídico respecto del rol del Estado en la organización societaria. Según explicó el funcionario, las disposiciones de la ley pasarán a tener carácter supletorio, es decir, prevalecerá lo que las partes establezcan en los estatutos societarios. Bajo esta lógica, las restricciones estatales serán excepcionales y deberán interpretarse de manera restrictiva.

La propuesta también limita el alcance de los registros públicos, que ya no podrán dictar resoluciones que condicionen o restrinjan derechos previstos en la legislación nacional. Desde el oficialismo sostienen que esta modificación permitirá eliminar trabas burocráticas y reducir costos para la constitución y reorganización de empresas.

En esa línea, el proyecto habilita que las sociedades tengan objetos sociales amplios y múltiples, sin necesidad de que exista relación entre las distintas actividades declaradas. Incluso, se establece que si una empresa no especifica un objeto determinado en su estatuto, se entenderá automáticamente que podrá desarrollar cualquier actividad lícita.

El gobierno considera que esta flexibilidad resulta indispensable frente a la velocidad de transformación de los mercados y los nuevos modelos de negocios impulsados por la economía digital y la innovación tecnológica.

La iniciativa incorpora además instrumentos de inversión convertibles, una figura que permitirá a inversores aportar capital sin convertirse inmediatamente en socios ni asumir responsabilidades sobre deudas empresarias. La participación societaria quedará sujeta a la decisión posterior del inversor de ejercer ese derecho. Según el Ejecutivo, esta herramienta busca fomentar el ingreso de capital de riesgo y ampliar las alternativas de financiamiento para emprendimientos y empresas.

Otro de los cambios relevantes tiene que ver con la digitalización integral del sistema societario. El texto prevé la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas remotas y la constitución de sociedades mediante firma electrónica o digital. También contempla la creación de legajos digitales públicos para cada empresa.

La reforma avanza además sobre aspectos innovadores vinculados a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. El proyecto reconoce legalmente a las llamadas “Sociedades Automatizadas”, estructuras empresariales que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin intervención humana permanente en sus actividades habituales.

Asimismo, incorpora el reconocimiento jurídico de las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas que funcionan mediante tokens y registran sus operaciones en blockchain. Ambas figuras contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada, una novedad que el oficialismo presenta como un intento de adaptar la legislación argentina a las nuevas formas globales de organización empresarial.

La reorganización de grupos empresarios también será simplificada. El proyecto establece que si una sociedad posee el ciento por ciento de otra compañía, podrá absorberla directamente a través de su órgano de administración, sin necesidad de múltiples instancias asamblearias.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defendió la iniciativa y aseguró que la reforma permitirá prevenir bloqueos societarios, reducir litigios y facilitar mecanismos de resolución de conflictos mediante arbitrajes privados.

En otro punto sensible, el texto habilita que las sociedades sometan sus disputas internas al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional. Además, podrán incluir cláusulas arbitrales en sus estatutos para resolver controversias fuera de la justicia ordinaria.

Desde el oficialismo sostienen que este esquema se inspira en modelos aplicados en centros financieros internacionales como Dubai y remarcan que el objetivo es convertir a la Argentina en un país más competitivo y atractivo para las inversiones privadas.

El proyecto abrirá ahora una nueva discusión política y jurídica en el Congreso, donde la oposición ya anticipa cuestionamientos sobre los límites de la desregulación y el alcance de la reducción de controles estatales sobre la actividad empresarial.