La República de los odiadores seriales

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La Argentina tiene una virtud extraordinaria: logra convertir cualquier intento de normalidad institucional en una competencia nacional de fanatismo. Es un país donde todos los gobiernos llegan prometiendo terminar con los abusos del poder y, apenas encuentran el despacho presidencial con buena iluminación y aire acondicionado, descubren que abusar un poquito tampoco parece tan grave. Siempre por una buena causa, claro. Acá nadie persigue por placer; siempre se persigue “en defensa de la democracia”, que es la frase favorita de cualquier dirigente cuando empieza a ponerse autoritario.

Durante años, el kirchnerismo perfeccionó una metodología casi artesanal para dividir a la sociedad entre buenos y malos. Los buenos eran quienes aplaudían. Los malos eran quienes hacían preguntas. Una lógica bastante eficiente: si alguien investigaba algo incómodo, automáticamente era un operador. Si criticaba demasiado, pasaba a integrar una conspiración internacional financiada por la CIA, Magnetto, el FMI, los reptilianos o una mezcla de todos ellos en un after clandestino.

La Argentina vivió entonces un período donde disentir equivalía a traicionar. No alcanzaba con ganar elecciones; además había que ganar emocionalmente cada discusión, cada panel, cada sobremesa familiar y, si era posible, también cada grupo de WhatsApp. El objetivo no era gobernar: era humillar al adversario hasta convertirlo en polvo cósmico.

El problema de los sistemas basados en el odio permanente es que terminan generando adicción. Y el actual oficialismo, que llegó prometiendo destruir esa cultura política, empieza lentamente a demostrar que también siente cierta fascinación por el viejo deporte nacional de señalar enemigos.

La escena se repite con una precisión admirable. Cambian los protagonistas, pero el libreto permanece intacto. Antes se acusaba a periodistas de “desestabilizadores”; ahora se los acusa de “operadores”. Antes se hablaba de “golpes mediáticos”; ahora de “campañas ensobradas”. El envase es nuevo, pero adentro sigue viniendo la misma gaseosa caliente.

Resulta curioso observar cómo algunos dirigentes que hace apenas unos años reclamaban libertad absoluta para decir cualquier barbaridad en redes sociales, hoy descubren repentinamente que existen los “límites”, las “operaciones” y los “discursos dañinos”. La libertad de expresión parece funcionar maravillosamente hasta que alguien publica una investigación incómoda. Ahí emerge el pequeño comisario político que vive dentro de cada revolucionario digital.

Y entonces aparece el fenómeno más argentino de todos: la construcción sistemática del enemigo semanal. Siempre hace falta alguien para odiar. Un periodista. Un economista. Un actor. Un empresario. Un cantante. Un estudiante. Un jubilado. Un meteorólogo si llueve demasiado. La política nacional funciona como una fábrica industrial de antagonistas.

Porque gobernar, en la Argentina contemporánea, ya no parece suficiente. También hay que protagonizar una batalla épica diaria contra fuerzas oscuras, traidores internos y conspiraciones imaginarias. El país se transformó en una mezcla entre House of Cards, Intratables y un grupo terapéutico sin psicólogo.

Mientras tanto, la sociedad contempla el espectáculo con el agotamiento emocional de quien ya vio demasiadas temporadas de la misma serie. La economía muestra algunos signos de orden, la inflación desacelera y ciertas reformas estructurales generan expectativas reales. Pero simultáneamente reaparece una pulsión peligrosa: la necesidad compulsiva de disciplinar a quienes incomodan.

Cada crítica es presentada como un atentado institucional. Cada cuestionamiento se convierte en una operación coordinada. Cada desacuerdo adquiere dimensiones apocalípticas. Y así la política argentina entra nuevamente en esa lógica adolescente donde nadie se equivoca jamás y todos los problemas siempre son culpa de “los otros”.

El deterioro del debate público alcanza niveles casi artísticos. Ya no se discuten ideas; se discuten identidades morales. No importa qué dice alguien sino a qué tribu pertenece. El razonamiento político argentino evolucionó hasta convertirse en un campeonato de etiquetas emocionales. “Kuka”, “libertario”, “ensobrado”, “casta”, “mandril”, “planero”. El país produce sobrenombres ideológicos con la misma eficiencia con la que antes producía inflación.

En ese clima, la moderación se volvió sospechosa. El que intenta matizar parece un infiltrado. El que reconoce algo positivo del adversario queda automáticamente bajo observación. La política exige fanáticos full time, una especie de militancia emocional permanente donde dudar constituye un acto de debilidad imperdonable.

También resulta llamativa la facilidad con la que muchos dirigentes adoptan exactamente las mismas herramientas que antes denunciaban. El espionaje simbólico, las listas negras informales, el señalamiento público, la demonización del periodismo y la descalificación personal dejaron de pertenecer a una sola fuerza política para convertirse en patrimonio cultural argentino.

Y así el país sigue girando en círculos, atrapado en una competencia interminable para determinar quién grita más fuerte, quién insulta mejor y quién logra convertir la discusión pública en un barro emocional más espeso.

Quizás el problema argentino no sea solamente económico ni institucional. Tal vez exista una dificultad mucho más profunda: la incapacidad para convivir con el disenso sin convertir cada diferencia en una guerra santa. Esa necesidad permanente de dividir al mundo entre iluminados y enemigos irreconciliables.

Porque cuando un gobierno empieza a parecerse demasiado a aquello que prometió combatir, deja de protagonizar una transformación histórica y empieza, simplemente, a integrarse a la larguísima tradición nacional de cambiar de relato sin abandonar jamás las viejas costumbres del poder.