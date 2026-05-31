El Gobierno apuesta a sostener la calma cambiaria mientras crecen las dudas sobre el segundo semestre

El dólar oficial subió más de 1,2% durante mayo

El Banco Central compró casi 2.600 millones de dólares en el mercado

Las reservas internacionales crecieron hasta superar los 48.000 millones

Analistas advierten que junio podría traer mayor presión cambiaria

El Mundial, los aguinaldos y el turismo aparecen entre los factores de riesgo

El Gobierno apuesta a sostener la estabilidad cambiaria durante el segundo semestre

El mercado cambiario cerró mayo con señales de relativa estabilidad, aunque los analistas advierten que junio podría presentar nuevos desafíos para la estrategia económica del Gobierno. El dólar oficial registró durante el último mes una suba superior al 1,2% en el segmento mayorista, equivalente a unos 17 pesos, y consolidó así su segundo avance mensual consecutivo en medio de un escenario marcado por una fuerte liquidación de exportaciones agropecuarias y una importante acumulación de reservas por parte del Banco Central.

La dinámica de las últimas semanas permitió al Banco Central comprar unos 2.596 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios, mientras que las reservas internacionales crecieron en más de 3.700 millones y alcanzaron los 48.191 millones de dólares. El resultado fue interpretado por el oficialismo como una señal positiva dentro del proceso de normalización económica impulsado por la administración de Javier Milei.

Sin embargo, detrás de la aparente tranquilidad cambiaria comienzan a aparecer interrogantes vinculados a la sostenibilidad del esquema actual una vez que disminuya el ingreso extraordinario de divisas provenientes de la cosecha gruesa.

Economistas y consultoras privadas coinciden en que el flujo exportador seguirá funcionando durante junio como principal sostén del mercado. No obstante, también remarcan que existen factores estacionales y financieros que podrían incrementar la presión sobre la demanda de dólares en las próximas semanas.

Entre ellos aparece un elemento particular que suele repetirse cada cuatro años: el impacto económico del Mundial de fútbol. El evento deportivo, combinado con el inicio de la temporada invernal, el pago de aguinaldos y el crecimiento del turismo al exterior, podría generar un aumento significativo en la salida de divisas.

La economista Marianela Gayá, de Formula Asesores Financieros, consideró que el comportamiento del tipo de cambio dependerá principalmente de la capacidad del Banco Central para continuar comprando dólares al ritmo actual. Según explicó, durante 2026 el organismo ya acumuló adquisiciones cercanas a los 10.000 millones de dólares, mientras el tipo de cambio oficial prácticamente no mostró variaciones relevantes en términos nominales.

La especialista sostuvo que este “círculo virtuoso” fue posible gracias a la fuerte liquidación del agro y al ingreso de dólares provenientes de emisiones corporativas. Sin embargo, advirtió que el panorama podría modificarse cuando ese flujo comience a reducirse hacia la segunda mitad del año.

Otro de los focos de atención está puesto en el nivel de atesoramiento privado. Desde las elecciones legislativas de medio término de 2025, la demanda mensual de divisas por parte de personas físicas ronda los 2.000 millones de dólares, una cifra que preocupa a varios analistas del mercado.

En ese sentido, Gayá remarcó que buena parte de los dólares que el Banco Central compra a través del ingreso exportador terminan saliendo nuevamente por la demanda privada, ya sea mediante ahorro, turismo o consumos en el exterior.

El economista Federico Glustein también consideró que junio podría representar una prueba para la estabilidad cambiaria. Si bien destacó que actualmente existe una oferta constante de dólares provenientes del agro, la minería, el petróleo, el gas y algunos sectores de servicios, señaló que el aumento de la demanda podría tensionar nuevamente el mercado.

Según explicó, los mundiales de fútbol suelen implicar una salida adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares vinculados a viajes, consumo y gastos relacionados con el evento. A eso se suma el impacto del cobro de aguinaldos, que históricamente incrementa la compra de dólar ahorro por parte de la clase media.

El economista agregó además otro factor estacional que podría influir sobre el mercado: el incremento del consumo energético durante el invierno. La necesidad de importar mayores volúmenes de gas para abastecer la demanda interna podría generar nuevas presiones sobre las reservas y el tipo de cambio.

Pese a ese escenario, Glustein descartó por el momento un salto brusco del dólar oficial. Su proyección ubica la cotización minorista en una zona cercana a los 1.450 o 1.460 pesos durante las próximas semanas, aunque consideró poco probable que supere los 1.500 pesos en el corto plazo.

Por su parte, desde Grupo SBS señalaron que el mercado continuará observando con atención la evolución de las reservas, el comportamiento de la actividad económica y las posibilidades de que la Argentina vuelva a acceder al financiamiento voluntario internacional.

En paralelo, los inversores también comienzan a incorporar otro elemento en sus análisis: el escenario político hacia 2027. Aunque las elecciones presidenciales todavía aparecen lejanas, el rumbo político y la fortaleza del oficialismo empiezan a ganar peso dentro de las decisiones financieras y económicas de mediano plazo.

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria como uno de los principales activos de gestión. El desafío será sostener ese equilibrio cuando el ingreso récord de divisas del agro deje de funcionar como principal ancla del mercado.