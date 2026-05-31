Capitanich apuesta a reconstruir el peronismo y asegura que volverá al poder en 2027

Jorge Capitanich aseguró que el peronismo volverá a ganar en 2027

El senador advirtió sobre la fragmentación actual del espacio opositor

Planteó la necesidad de reconstruir representación territorial y social

También reclamó un programa de gobierno sólido y liderazgos legitimados

Capitanich lanzó fuertes críticas contra el modelo económico de Javier Milei

El dirigente propuso crear un Fondo Federal de Salud para reforzar la atención sanitaria

El senador nacional Jorge Capitanich volvió a posicionarse en el centro del debate político al plantear un horizonte de recuperación electoral para el peronismo y lanzar fuertes cuestionamientos contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. En una entrevista radial, el dirigente chaqueño sostuvo que el espacio opositor atraviesa un proceso de fragmentación que deberá superar si pretende reconstruir competitividad territorial y recuperar protagonismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“El peronismo va a volver a ganar”, afirmó el ex gobernador del Chaco, convencido de que el oficialismo libertario comenzará a enfrentar un desgaste político y social como consecuencia del impacto económico del ajuste impulsado por la Casa Rosada.

Capitanich describió un escenario complejo para el justicialismo, marcado por la pérdida de gobernaciones, la dispersión interna y la falta de liderazgos unificados. Según recordó, el peronismo llegó a controlar más de veinte provincias en distintos momentos de su historia reciente, mientras que actualmente apenas conserva un puñado de mandatarios alineados políticamente.

En ese contexto, el senador sostuvo que el principal desafío será “unir voluntades dispersas” y reconstruir un esquema político capaz de volver a representar a sectores sociales golpeados por la crisis económica y las políticas de recorte del gasto público.

El dirigente planteó que la reorganización del espacio no podrá producirse de manera inmediata y que requerirá una estrategia gradual basada en tres ejes fundamentales: presencia territorial, elaboración de un programa de gobierno sólido y mecanismos transparentes para la selección de liderazgos.

En primer término, Capitanich consideró que el peronismo debe recuperar presencia en los ámbitos donde, según su mirada, existe una creciente demanda social insatisfecha. Allí mencionó organismos públicos y áreas sensibles que, a su entender, fueron afectadas por el ajuste oficial, entre ellas las universidades nacionales, el PAMI, el INTA y el INTI.

Además, remarcó que la oposición no puede limitarse únicamente a cuestionar las decisiones del Gobierno nacional, sino que necesita construir una alternativa económica y política consistente que genere expectativas de gobernabilidad y confianza social.

“El peronismo no puede ser solamente un comentarista de la realidad”, sintetizó el senador, en un mensaje que también pareció dirigido hacia sectores internos que todavía no logran articular una estrategia común frente al oficialismo.

Otro de los puntos abordados por Capitanich fue la discusión sobre el liderazgo dentro del movimiento. Frente a la ausencia de una figura dominante capaz de ordenar al conjunto del espacio, el legislador propuso avanzar hacia mecanismos de competencia interna más amplios, como unas PASO abiertas o internas competitivas que permitan legitimar candidaturas y ampliar la participación política.

Las declaraciones del senador también incluyeron un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei. Capitanich definió al actual modelo económico como “excluyente” y sostuvo que las medidas implementadas desde diciembre de 2023 provocaron pérdida de empleo, cierre de empresas y un deterioro creciente en distintas economías regionales.

En particular, mencionó dificultades productivas en sectores como la yerba mate, el algodón y el té, actividades que atraviesan problemas de competitividad y caída de rentabilidad. Según el dirigente, la apertura económica y el ajuste fiscal están generando consecuencias negativas sobre las estructuras productivas del interior del país.

Capitanich también apuntó contra algunos gobernadores que, pese a no pertenecer políticamente al oficialismo, acompañan proyectos legislativos impulsados por la Casa Rosada. A su criterio, ese respaldo responde a necesidades financieras inmediatas de las provincias y debilita la capacidad de construcción de una oposición más cohesionada.

Dentro de sus propuestas, el senador destacó además la creación de un Fondo Federal de Salud, iniciativa impulsada por él mismo para compensar el impacto de los recortes nacionales en programas sanitarios. El objetivo del proyecto es garantizar acceso gratuito a medicamentos y fortalecer la atención primaria de salud, especialmente para sectores que perdieron cobertura médica tras quedar desempleados.

Según explicó, el fondo buscaría cubrir prestaciones básicas y mejorar el acceso a servicios esenciales frente al deterioro de indicadores sanitarios y sociales.

Las declaraciones de Capitanich reflejan el inicio de un proceso de reordenamiento dentro del peronismo, que busca redefinir liderazgos, reconstruir territorialidad y diseñar una estrategia electoral capaz de disputar el poder en los próximos años.

Mientras el Gobierno apuesta a consolidar su programa económico y fortalecer su base política, distintos sectores de la oposición comienzan a mover sus piezas pensando en un escenario electoral que, aunque todavía lejano, ya empieza a marcar el ritmo de la discusión política nacional.