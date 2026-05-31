Las provincias recuperaron recursos en mayo y cortaron una racha de cuatro meses en baja

Las provincias recibieron más de 8 billones de pesos por coparticipación en mayo

Las transferencias automáticas crecieron más de 8% interanual en términos reales

El principal impulso provino del fuerte aumento del Impuesto a las Ganancias

El IVA volvió a mostrar una caída real cercana al 9%

Todas las provincias mejoraron sus ingresos aunque con diferencias entre distritos

Los analistas advierten que parte de la mejora responde a factores extraordinarios

Las provincias registraron durante mayo una mejora en los recursos automáticos enviados por la Nación y lograron revertir una tendencia negativa que se había extendido durante los primeros meses del año. De acuerdo con informes elaborados por consultoras privadas sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía, las transferencias por coparticipación crecieron en términos reales más de 8% interanual y alcanzaron un volumen récord en valores nominales.

Los envíos automáticos distribuidos entre las 24 jurisdicciones del país superaron los 8 billones de pesos, en un contexto donde el Gobierno nacional busca sostener el equilibrio fiscal mientras las provincias enfrentan fuertes restricciones financieras y una caída de ingresos propios vinculada a la desaceleración económica.

El repunte estuvo impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, favorecido por los vencimientos anuales correspondientes a sociedades. En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales tributos coparticipables y considerado un termómetro del nivel de actividad económica y consumo, volvió a exhibir cifras negativas.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que la mejora en las transferencias automáticas se explicó por una suba real interanual del 26,1% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias. El informe detalló además que el IVA mostró una caída real cercana al 9,3%, profundizando una tendencia descendente que ya se venía observando en meses anteriores.

Según el análisis de la entidad, la combinación entre ambos tributos permitió igualmente que la recaudación conjunta creciera más de 10% interanual en términos reales, compensando parcialmente el deterioro registrado en otros impuestos.

Entre ellos aparecen los impuestos internos, que sufrieron una caída real superior al 19%, reflejando el impacto de la retracción económica sobre distintos sectores productivos y comerciales.

Las cifras oficiales definitivas de recaudación tributaria correspondientes a mayo serán difundidas en las próximas horas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ese informe permitirá conocer con mayor precisión cuánto de la caída del IVA estuvo asociado al comercio exterior y cuánto obedeció a una desaceleración del consumo interno.

En paralelo, la consultora Politikon Chaco destacó que las transferencias automáticas alcanzaron en mayo un “máximo histórico nominal”, al superar los 8,04 billones de pesos distribuidos entre provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entidad señaló además que, al medir esos recursos en valores constantes, se observó un crecimiento real del 8,3% respecto del mismo mes del año pasado y un salto superior al 40% en comparación con abril.

De esa manera, las provincias lograron cortar una racha de cuatro meses consecutivos de retroceso en los envíos automáticos y registraron la primera mejora real de 2026.

Al igual que el IARAF, Politikon Chaco atribuyó el resultado principalmente al desempeño del Impuesto a las Ganancias, que mostró una expansión interanual cercana al 26% producto de los vencimientos fiscales de empresas.

Sin embargo, el informe también advirtió que el IVA continuó mostrando señales de debilidad y registró una retracción real superior al 9%, mientras que otros tributos coparticipables, como los impuestos internos y otros recursos menores, también reflejaron caídas importantes.

En contrapartida, algunos impuestos exhibieron resultados positivos. Bienes Personales creció más de 30%, el impuesto a los combustibles avanzó cerca del 5% y el Monotributo registró un incremento superior al 60%.

En cuanto al reparto territorial, todas las provincias lograron mejorar sus ingresos por transferencias automáticas en comparación con mayo del año pasado, aunque con diferencias significativas entre distritos.

Catamarca encabezó el ranking de crecimiento con una mejora superior al 12%, favorecida principalmente por una mayor participación en fondos vinculados a la Compensación del Consenso Fiscal.

Más atrás se ubicaron Misiones y Tucumán, que también exhibieron incrementos superiores al promedio nacional por razones similares.

En el otro extremo quedaron Buenos Aires y Salta, que mostraron las variaciones más moderadas debido al menor impacto de esos fondos compensatorios dentro de sus estructuras de ingresos.

La recuperación de mayo representa una señal de alivio fiscal para las provincias en medio de un escenario económico todavía complejo. Sin embargo, los especialistas advierten que buena parte de la mejora estuvo vinculada a factores extraordinarios y que la evolución futura dependerá en gran medida del comportamiento de la actividad económica y del consumo interno durante el segundo semestre.