La oposición cuestiona el Súper RIGI y denuncia un esquema de beneficios “a medida” para grandes empresas

Julia Strada criticó el Súper RIGI impulsado por el Gobierno nacional

La diputada denunció beneficios fiscales extraordinarios para grandes empresas

El proyecto reduce el Impuesto a las Ganancias del 35% al 15% para firmas alcanzadas

También limita impuestos provinciales y municipales sobre esas inversiones

La oposición cuestiona el impacto fiscal y la pérdida de herramientas de desarrollo nacional

El oficialismo sostiene que el régimen busca atraer inversiones estratégicas de largo plazo

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, salió al cruce del proyecto conocido como “Súper RIGI”, la nueva iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para ampliar el régimen de incentivos a grandes inversiones. La legisladora advirtió que el esquema otorga beneficios fiscales extraordinarios a determinados sectores económicos y, al mismo tiempo, le concede al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad para decidir qué actividades podrán acceder a esos privilegios.

El proyecto, que comenzará a debatirse la próxima semana en comisiones del Congreso, se convirtió rápidamente en un nuevo eje de confrontación entre el oficialismo y la oposición, especialmente por el alcance de las exenciones tributarias, las limitaciones impuestas a las provincias y el grado de estabilidad jurídica previsto para las empresas que ingresen al régimen.

A través de sus redes sociales, Strada cuestionó particularmente la amplitud de las definiciones incorporadas en la iniciativa. Según explicó, el texto habilita la incorporación de nuevas actividades industriales, tecnológicas y digitales mediante criterios que considera demasiado ambiguos y abiertos a interpretaciones discrecionales.

La diputada sostuvo que esa redacción permitiría incluir proyectos en etapas “experimentales” o de difícil delimitación técnica, dejando en manos del Gobierno la capacidad de seleccionar sectores y compañías beneficiadas. En ese marco, acusó al oficialismo de construir un esquema orientado a favorecer a grupos empresariales cercanos al poder político.

Uno de los aspectos más discutidos del proyecto gira en torno a la carga tributaria diferencial prevista para las empresas alcanzadas por el régimen. Mientras las compañías que operan bajo el sistema general tributan una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, el Súper RIGI propone reducir esa carga al 15%, incluso por debajo de los beneficios previstos originalmente en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases.

A esa reducción se suman exenciones totales de derechos de importación y retenciones a las exportaciones para las actividades comprendidas, una combinación que, según sectores opositores, podría profundizar el costo fiscal del programa.

Strada también puso el foco sobre el impacto que el nuevo esquema tendría sobre las provincias y municipios. De acuerdo con el proyecto, las jurisdicciones subnacionales no podrán aplicar cargas superiores al 0,5% en Ingresos Brutos ni establecer impuestos de sellos o regalías adicionales sobre las inversiones alcanzadas por el régimen.

Para la legisladora, esto implica una fuerte limitación a la autonomía fiscal de las provincias, especialmente en distritos cuya estructura de ingresos depende significativamente de tributos vinculados a actividades extractivas o industriales.

Otro de los puntos cuestionados está relacionado con las contribuciones patronales. El proyecto prevé una reducción de esos aportes al 10% para nuevos empleos generados bajo el régimen, una medida que, según la oposición, podría afectar la recaudación destinada al sistema previsional y agravar el desequilibrio financiero de la seguridad social.

Además, el Súper RIGI elimina obligaciones de contratación de proveedores nacionales y habilita la importación irrestricta de bienes e insumos para las empresas beneficiadas. Desde Unión por la Patria sostienen que esa decisión debilita las posibilidades de desarrollo industrial local y limita el efecto multiplicador que este tipo de inversiones podrían generar sobre la economía argentina.

La discusión también se trasladó al terreno de la soberanía jurídica. Strada cuestionó especialmente la estabilidad normativa garantizada por 30 años para las compañías adheridas y la posibilidad de recurrir al CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, ante eventuales controversias con el Estado argentino.

La diputada recordó que la mayoría de los litigios tramitados históricamente en ese organismo terminaron con fallos favorables a las empresas o acuerdos económicos perjudiciales para el país.

En paralelo, el oficialismo defiende el proyecto como una herramienta clave para atraer inversiones estratégicas, generar empleo y acelerar el ingreso de capitales en sectores considerados prioritarios para el crecimiento económico.

Dentro del Gobierno aseguran que la Argentina necesita ofrecer reglas estables y condiciones competitivas para captar inversiones de largo plazo en áreas vinculadas a energía, minería, tecnología y economía digital.

El debate parlamentario comenzará en los próximos días y promete convertirse en uno de los capítulos más intensos de la agenda económica y política del Congreso. Mientras el oficialismo apuesta a mostrar al Súper RIGI como un instrumento de modernización y apertura económica, la oposición busca instalar la idea de que el proyecto implica una cesión excesiva de recursos, autonomía y capacidad regulatoria del Estado.