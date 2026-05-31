El mercado observa señales de atraso cambiario mientras el Gobierno sostiene la estabilidad del dólar

El dólar oficial se mantiene estable y acumula una baja del 3% en 2026

El FMI advirtió sobre posibles problemas de competitividad cambiaria

Analistas sostienen que el peso argentino aparece sobrevaluado

El Banco Central continúa comprando dólares y acumulando reservas

El mercado de futuros proyecta subas moderadas del tipo de cambio

Crece el debate sobre el uso del dólar como ancla inflacionaria

La estabilidad cambiaria volvió a instalarse como uno de los principales ejes del debate económico en la Argentina. Con un dólar oficial prácticamente inmóvil desde hace varios meses y un Banco Central que continúa acumulando reservas gracias al ingreso de divisas por exportaciones, crecieron en el mercado las discusiones sobre el nivel real del tipo de cambio y la posibilidad de que exista un atraso cambiario de cara al segundo semestre.

Actualmente, el dólar mayorista cotiza en torno a los 1.412 pesos y acumula una baja cercana al 3% en lo que va de 2026. La cotización se mantiene en niveles similares a los registrados hace nueve meses, en un contexto de desaceleración inflacionaria y fuerte ingreso de dólares provenientes de sectores exportadores estratégicos como el agro, el petróleo, el gas y la minería.

La tranquilidad cambiaria se transformó en uno de los principales activos del programa económico del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a aparecer advertencias de organismos internacionales y analistas privados sobre el impacto que podría tener un tipo de cambio relativamente atrasado sobre la competitividad de la economía.

El Fondo Monetario Internacional fue uno de los actores que puso el foco sobre esa cuestión. En sus recientes recomendaciones al Gobierno argentino, el organismo sugirió otorgar mayor flexibilidad al esquema cambiario y permitir que el dólar funcione como una herramienta de absorción frente a eventuales shocks externos.

Además, el FMI planteó la necesidad de reemplazar gradualmente el control de agregados monetarios por una política basada en tasas de interés, al tiempo que recomendó aprovechar el actual ciclo favorable de exportaciones energéticas para acelerar la acumulación de reservas internacionales.

Según distintos cálculos privados que toman en consideración variables como inflación, crecimiento y evolución del tipo de cambio, el peso argentino aparece actualmente sobrevaluado en torno al 15%. Bajo esos parámetros, algunos analistas sostienen que el dólar debería ubicarse bastante por encima de los valores actuales.

Esa referencia coincide prácticamente con el techo de la banda de flotación definida por el Banco Central, que hoy ronda los 1.754 pesos. La diferencia entre ese nivel y la cotización efectiva del dólar mayorista supera el 24%, una brecha que alimenta interrogantes sobre cuál debería ser el verdadero equilibrio cambiario.

Otro indicador seguido de cerca por economistas es el Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide la competitividad argentina frente a sus principales socios comerciales. De acuerdo con estimaciones privadas, ese índice se encuentra apenas por encima de los niveles registrados al final del gobierno de Alberto Fernández, aunque todavía muy por debajo del promedio histórico de las últimas dos décadas.

Algunos estudios sostienen que, si el tipo de cambio replicara ese promedio de largo plazo, el dólar debería ubicarse cerca de los 1.900 pesos. Sin embargo, varios economistas consideran que la actual estructura exportadora argentina modificó parte de las referencias históricas utilizadas para medir competitividad.

En particular, destacan el crecimiento sostenido de sectores como Vaca Muerta, la minería y ciertas actividades energéticas, que generan importantes ingresos de divisas y presentan una menor dependencia de importaciones en comparación con otros ciclos económicos del pasado.

Ese fenómeno ayuda a explicar parte de la calma observada en el mercado cambiario y le permitió al Banco Central sostener un ritmo constante de compras de dólares. Solo durante mayo, la autoridad monetaria adquirió más de 2.000 millones de dólares y acumuló cerca de 9.300 millones en lo que va del año.

Mientras tanto, el mercado de futuros refleja expectativas relativamente moderadas respecto de una eventual aceleración del tipo de cambio. Las operaciones negociadas en Matba-Rofex muestran proyecciones de subas graduales para los próximos meses.

Para fines de junio, el mercado estima un dólar mayorista cercano a los 1.438 pesos, mientras que para julio se esperan valores en torno a los 1.467. Hacia agosto, las proyecciones ubican la cotización cerca de los 1.500 pesos.

Incluso para diciembre, los contratos futuros reflejan un dólar en torno a los 1.623 pesos, muy por debajo de las estimaciones inflacionarias previstas para todo el año.

Esa diferencia entre inflación y evolución cambiaria refuerza la percepción de que el Gobierno está utilizando al dólar oficial como una de las principales anclas para contener la suba de precios y consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

El interrogante que comienza a instalarse entre analistas y operadores es cuánto tiempo podrá sostenerse ese esquema sin generar mayores tensiones sobre la competitividad, las exportaciones y la demanda futura de divisas.