Maqueda advirtió sobre las presiones a la Corte y alertó por el funcionamiento del máximo tribunal

Juan Carlos Maqueda habló sobre las presiones que reciben los jueces de la Corte

El ex magistrado advirtió sobre las dificultades de funcionamiento con solo tres integrantes

También defendió la implementación del sistema acusatorio en la Justicia penal

Según explicó, la reforma busca agilizar las investigaciones judiciales

Maqueda sostuvo que existe resistencia interna por pérdida de poder de algunos jueces

Sus declaraciones reabrieron el debate sobre la independencia judicial y las reformas pendientes

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Juan Carlos Maqueda reapareció públicamente tras su salida del máximo tribunal y dejó una serie de definiciones que reabrieron el debate sobre la situación institucional de la Justicia argentina. Después de más de dos décadas integrando la Corte, el ex magistrado habló sobre las presiones políticas, las dificultades internas del Poder Judicial y los riesgos que enfrenta el funcionamiento del tribunal supremo con su actual composición reducida.

“Se reciben muchísimas presiones”, afirmó Maqueda al describir la realidad cotidiana que atraviesan quienes ocupan los cargos más altos dentro del sistema judicial. La frase, pronunciada con la autoridad de quien integró la Corte durante 22 años, expuso de manera directa una situación que rara vez es reconocida públicamente desde la propia estructura judicial.

El ex juez sostuvo que, frente a esos condicionamientos, la obligación central de cualquier magistrado debe ser preservar la independencia de criterio y garantizar imparcialidad en cada decisión. Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa una discusión histórica en la Argentina: el vínculo entre el poder político y la Justicia, así como las tensiones permanentes alrededor de las causas de mayor impacto institucional.

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo relacionado con el actual funcionamiento de la Corte Suprema. Maqueda manifestó preocupación por las vacantes aún no cubiertas dentro del máximo tribunal y advirtió que una Corte integrada por solo tres miembros enfrenta serias limitaciones operativas.

Según explicó, la reducción de integrantes no solo dificulta el tratamiento ágil de expedientes, sino que también incrementa los riesgos de parálisis institucional en decisiones clave. La advertencia aparece en medio de un escenario político atravesado por fuertes disputas alrededor de los futuros nombramientos y la composición definitiva del tribunal.

Las declaraciones del ex magistrado también incluyeron un análisis sobre la capacidad real de la Corte para impulsar transformaciones dentro del sistema judicial. En ese sentido, Maqueda sostuvo que el máximo tribunal posee herramientas limitadas para modificar el funcionamiento estructural de la Justicia desde adentro.

No obstante, defendió la implementación de la reforma procesal penal y el avance del sistema acusatorio como una de las principales transformaciones pendientes dentro del esquema judicial argentino.

El nuevo modelo prevé un cambio profundo en la dinámica de las investigaciones penales. Bajo este sistema, los fiscales pasan a tener un rol central en la conducción de las causas, mientras que los jueces quedan enfocados principalmente en garantizar la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos.

Para Maqueda, esa modificación permitirá agilizar los procesos judiciales y abandonar prácticas históricas que generaron demoras, burocracia y superposición de funciones dentro de los tribunales federales.

Sin embargo, el ex integrante de la Corte también reconoció que la implementación de ese esquema enfrenta una fuerte resistencia interna dentro del Poder Judicial. Según afirmó, una parte importante de los cuestionamientos responde a la pérdida de poder que implica para algunos jueces de primera instancia dejar de controlar directamente las investigaciones.

De esa manera, Maqueda dejó al descubierto una de las principales disputas que atraviesan actualmente a los tribunales federales: la pelea por el manejo de las causas penales y el equilibrio de poder entre jueces y fiscales.

Las declaraciones del ex magistrado se producen además en un contexto de creciente debate político sobre el funcionamiento de la Justicia y el rol institucional de la Corte Suprema. En los últimos años, el máximo tribunal quedó en el centro de múltiples controversias vinculadas a causas de alto impacto político, cuestionamientos sobre su integración y discusiones alrededor de posibles reformas judiciales.

En paralelo, distintos sectores políticos continúan reclamando cambios estructurales en el sistema judicial, mientras persisten críticas por la lentitud de los procesos, la falta de transparencia y la influencia de factores políticos sobre determinadas decisiones.

La voz de Maqueda adquiere relevancia no solo por su extensa trayectoria dentro del tribunal, sino también porque aporta una mirada interna sobre tensiones que habitualmente permanecen lejos de la exposición pública.

Sus declaraciones reflejan las dificultades que atraviesa actualmente el Poder Judicial argentino y vuelven a instalar interrogantes sobre la independencia de los jueces, el equilibrio institucional y la necesidad de avanzar en reformas que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia en uno de los momentos más sensibles de los últimos años.