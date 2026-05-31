Caputo celebra el superávit cambiario y el fuerte ingreso de dólares al sistema financiero

La cuenta corriente cambiaria registró un superávit de 1.333 millones de dólares en abril

Los ahorristas compraron más de 2.290 millones de dólares pero gran parte quedó en bancos

El Gobierno interpreta el resultado como un cambio estructural y no como un fenómeno transitorio

El crecimiento de exportaciones energéticas y agroindustriales impulsa el ingreso de divisas

También crecen las compras de productos importados vía plataformas digitales

Economistas advierten sobre posibles tensiones futuras por dolarización y atraso cambiario

El Gobierno nacional recibió en abril una de las señales económicas más esperadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei: la consolidación de un superávit en la cuenta corriente cambiaria acompañado por una fuerte acumulación de divisas dentro del sistema financiero. Los datos difundidos por el Banco Central reflejaron un saldo positivo de 1.333 millones de dólares y alimentaron el optimismo oficial sobre la posibilidad de haber ingresado en una nueva etapa de estabilidad externa.

El resultado adquiere especial relevancia porque no aparece asociado a medidas excepcionales o incentivos temporarios para acelerar liquidaciones del sector agroexportador, como ocurrió en otros momentos recientes, sino como consecuencia de una combinación de exportaciones récord, mejora energética y recuperación de reservas.

En paralelo, también se registró un fuerte aumento en la demanda de dólares por parte de los ahorristas. Durante abril, las personas físicas compraron en términos netos más de 2.290 millones de dólares. Sin embargo, buena parte de esas divisas permaneció depositada dentro del sistema bancario, un dato que en el Ministerio de Economía interpretan como una señal de menor desconfianza y menor necesidad de recurrir al tradicional resguardo “debajo del colchón”.

La situación se alinea con la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en las últimas semanas promovió medidas destinadas a incentivar el ingreso y bancarización de dólares ahorrados fuera del circuito formal, bajo el concepto de “inocencia fiscal” para quienes depositen divisas sin antecedentes de evasión comprobada.

Pero el dato que más alivio generó dentro del oficialismo fue la confirmación de un cambio de tendencia en la balanza cambiaria. Durante gran parte de los últimos años, los superávits externos aparecían únicamente cuando el Gobierno aplicaba beneficios temporales para incentivar exportaciones agrícolas o reforzaba controles sobre importaciones y acceso a divisas.

En esta oportunidad, el superávit parece estar sostenido por un fenómeno más estructural: el crecimiento acelerado de exportaciones vinculadas al petróleo, el gas y la minería, combinado con una cosecha agrícola superior a la esperada y precios internacionales todavía favorables para varios productos estratégicos.

Las exportaciones alcanzaron en abril casi 9.000 millones de dólares y el Gobierno considera que esa cifra todavía no refleja plenamente el impacto del boom energético ni el aumento reciente de los precios internacionales del petróleo tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

A eso se suma el incremento del movimiento portuario vinculado a la liquidación de la cosecha gruesa, especialmente en la región de Rosario, lo que permite proyectar mayores ingresos de divisas durante los próximos meses.

Según cálculos oficiales y privados, al tomar el período comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026, la cuenta corriente acumulada ya muestra un saldo positivo superior a los 3.000 millones de dólares, dejando atrás un histórico escenario de déficit externo crónico.

El nuevo cuadro fortalece uno de los principales argumentos del Gobierno frente a las críticas sobre atraso cambiario. Hasta ahora, el oficialismo defendía el nivel actual del dólar apoyándose en el crecimiento exportador. Sin embargo, persistían dudas debido a que la cuenta corriente todavía mostraba desequilibrios negativos.

Con los nuevos números, el Gobierno sostiene que el ingreso genuino de divisas permite sostener la estabilidad cambiaria sin necesidad de recurrir a mecanismos artificiales o restricciones extraordinarias.

Incluso el turismo, históricamente señalado como uno de los principales factores de salida de dólares, aparece mostrando un comportamiento más moderado que el esperado. Aunque los argentinos gastaron más de 800 millones de dólares en viajes y consumos en el exterior durante abril, parte importante de esas operaciones se realizó utilizando dólares previamente depositados en cuentas bancarias.

El Banco Central sostiene además que la salida neta real vinculada al turismo es considerablemente menor una vez descontados esos fondos propios utilizados por los viajeros.

En paralelo, comenzaron a ganar protagonismo nuevas formas de consumo dolarizado, especialmente las compras de productos importados vía plataformas digitales y servicios de courier, fenómeno conocido informalmente como “dólar TEMU”. El crecimiento de estas operaciones está directamente relacionado con el encarecimiento de los precios internos medidos en dólares y con la estabilidad cambiaria.

Pese al optimismo oficial, economistas y consultoras privadas mantienen cautela sobre la sostenibilidad del escenario actual. Algunos analistas advierten que el clima electoral de cara a 2027 podría incrementar la dolarización de carteras y reactivar tensiones cambiarias en el mediano plazo.

También señalan que el propio ingreso masivo de divisas puede terminar impulsando una mayor demanda de dólares por parte de sectores exportadores, empresas y ahorristas que buscan cobertura futura frente a posibles cambios en el mercado.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a consolidar el superávit externo como uno de los pilares centrales de su estrategia económica y como argumento para sostener la estabilidad del dólar durante el segundo semestre.