Aníbal Fernández rechazó la idea de un indulto para Cristina y pidió que el peronismo “gane por ser mejor”

Aníbal Fernández rechazó la posibilidad de impulsar un indulto para Cristina Kirchner

El ex funcionario sostuvo que la ex presidenta “debe estar libre por ser inocente”

También cuestionó las consignas militantes bajo el lema “Cristina libre”

Fernández pidió revisar las causas judiciales en lugar de promover perdones políticos

Además criticó a sectores del peronismo que solo buscan “frenar” a Javier Milei

El dirigente sostuvo que el movimiento debe volver a ganar “por ser mejor”

En medio de las discusiones internas que atraviesa el peronismo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández tomó distancia de una de las propuestas que comenzaron a circular dentro de algunos sectores del espacio político: la posibilidad de exigir a futuros candidatos presidenciales el compromiso de indultar a la ex mandataria en caso de llegar al poder.

Durante una entrevista radial, el ex funcionario rechazó de manera categórica esa alternativa y consideró que el debate no debería girar alrededor de un eventual perdón presidencial, sino sobre la revisión de las causas judiciales que derivaron en las condenas contra la ex presidenta.

“Yo no hablaría de eso nunca”, sostuvo Fernández al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar el tema del indulto dentro de la estrategia política del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

El dirigente calificó ese tipo de iniciativas como “sobreactuaciones” y aseguró que ni siquiera Cristina Kirchner estaría de acuerdo con una propuesta de esas características. Según planteó, la discusión de fondo pasa por demostrar la inocencia de la ex mandataria y no por construir una salida política o administrativa a través de un indulto.

En esa línea, Fernández sostuvo que la expresidenta “tiene que estar libre porque es inocente”, dejando en claro que, desde su mirada, el eje central debe estar puesto en la validez de los procesos judiciales y en las pruebas presentadas en las distintas causas.

El ex jefe de Gabinete aseguró además que analizó los expedientes vinculados a Cristina Kirchner y que, a su entender, existen fundamentos suficientes para sostener que la dirigente peronista no cometió delitos.

Las declaraciones también incluyeron cuestionamientos hacia algunos sectores de la militancia que impulsaron consignas y campañas bajo el lema “Cristina libre”. Fernández consideró que ese tipo de expresiones terminan simplificando una discusión judicial compleja y pueden generar interpretaciones equivocadas sobre el verdadero planteo político del espacio.

“Bajo ningún punto de vista acepto ese cartelito”, afirmó al referirse a esas manifestaciones públicas de apoyo a la ex presidenta.

Para el histórico dirigente peronista, la libertad de Cristina Kirchner debería surgir como consecuencia de una revisión judicial y no como resultado de una presión política expresada mediante consignas o movilizaciones.

Más allá del escenario judicial, Fernández también dejó definiciones sobre el futuro político del peronismo y el desafío de reconstruir competitividad electoral frente al gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, se definió como integrante de la “vieja guardia” del movimiento justicialista y reivindicó una forma de construcción política enfocada más en las propuestas propias que en la confrontación permanente con los adversarios.

Según explicó, el peronismo debe recuperar capacidad de representación social y elaborar una alternativa política sólida, en lugar de centrar toda su estrategia únicamente en criticar al oficialismo.

“La vieja guardia no hablaba de la oposición”, señaló Fernández al remarcar que, históricamente, el movimiento buscaba imponerse electoralmente por sus propias ideas y capacidad de gestión.

En esa línea, cuestionó a los sectores internos que plantean como principal objetivo “frenar” al presidente Javier Milei. El ex funcionario consideró que esa estrategia resulta insuficiente para reconstruir una mayoría política y advirtió que el electorado exige algo más que una postura meramente opositora.

Incluso calificó como “estúpido” el planteo de quienes creen que el peronismo debe organizarse solamente alrededor del rechazo al actual Gobierno.

Para Fernández, el desafío de cara a 2027 pasa por construir una propuesta superadora, con capacidad de ofrecer respuestas concretas a los problemas económicos y sociales del país.

Las declaraciones del ex ministro reflejan las tensiones que atraviesa actualmente al peronismo, dividido entre debates judiciales, discusiones sobre liderazgos y la necesidad de redefinir una estrategia electoral tras la derrota presidencial de 2023.

Mientras algunos sectores buscan mantener la centralidad política de Cristina Kirchner dentro del armado opositor, otros dirigentes comienzan a plantear la necesidad de ampliar el espacio y construir nuevos mecanismos de representación de cara al próximo ciclo electoral.

En ese contexto, la discusión sobre el rol de la ex presidenta y el futuro liderazgo del peronismo continúa ocupando un lugar central dentro de la agenda política opositora.