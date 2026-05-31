La City ya mira a 2027 y crece la preocupación por el impacto político sobre el plan económico

La City comenzó a analizar el impacto político de las elecciones presidenciales de 2027

Consultoras advierten sobre tensiones internas y fragilidad del programa económico

El mercado observa con preocupación la pérdida de cohesión dentro del oficialismo

También crece la atención sobre indicadores de confianza y clima social

La expansión energética y minera aparece como un posible factor de estabilidad futura

Analistas sostienen que el factor político vuelve a pesar cada vez más sobre la economía

Aunque todavía falta bastante tiempo para las elecciones presidenciales de 2027, en la City porteña ya comenzaron a multiplicarse los análisis sobre los posibles escenarios políticos y su impacto sobre el rumbo económico. Las tensiones internas dentro del oficialismo, las dificultades para consolidar algunas variables de la microeconomía y la fragilidad de ciertos indicadores sociales empezaron a instalar dudas entre inversores y consultoras, que observan con creciente atención el factor político.

Distintos informes privados coinciden en que el mercado financiero atraviesa una etapa de relativa estabilidad, pero advierten que la sostenibilidad del programa económico dependerá no solo de las variables macroeconómicas, sino también de la capacidad política del Gobierno para sostener reformas, construir acuerdos y mantener cohesión interna.

En ese contexto, desde la consultora 1816 señalaron que resulta “inevitable” que los inversores comiencen a mostrar ansiedad respecto del próximo ciclo electoral, incluso cuando el calendario todavía aparece lejano.

El antecedente de los últimos años explica parte de esa preocupación. Según remarcan analistas financieros, las mayores subas y caídas del mercado bursátil argentino estuvieron fuertemente vinculadas a resultados electorales y cambios en las expectativas políticas.

Las consultoras también observan con atención las internas dentro del oficialismo y las dificultades que enfrenta el Gobierno para construir mayorías legislativas sólidas. Desde distintos sectores del mercado consideran que esa situación podría afectar la capacidad de avanzar con reformas estructurales o responder ante eventuales tensiones macroeconómicas.

El diagnóstico aparece acompañado por una advertencia concreta: los inversores pueden tolerar períodos de crecimiento moderado o incluso cierto deterioro social transitorio, pero reaccionan con mayor sensibilidad cuando perciben señales de inconsistencia política o riesgos de reversión del programa económico.

Por eso, algunos analistas sostienen que el deterioro político comienza a transformarse en un factor de fragilidad para un esquema de estabilización que todavía no termina de consolidarse plenamente.

Uno de los indicadores que alimenta estas preocupaciones es la evolución de la confianza social hacia el Gobierno. Según distintas mediciones privadas, el índice de confianza en la administración de Javier Milei acumula varios meses consecutivos de retroceso, aunque todavía conserva niveles relativamente elevados en comparación con otras experiencias presidenciales recientes.

Algunos estudios comparan incluso la dinámica actual con la observada durante el gobierno de Mauricio Macri antes de la crisis cambiaria de 2018, lo que reactivó alertas sobre el posible impacto del riesgo político en la valuación de activos financieros argentinos.

Sin embargo, otras encuestas muestran señales algo más favorables para el oficialismo. La desaceleración de la inflación permitió una leve recuperación en los niveles de aprobación presidencial y redujo parcialmente la preocupación social vinculada a la suba de precios.

Aun así, persisten fuertes inquietudes relacionadas con el desempleo, la corrupción y el deterioro del consumo interno, factores que siguen condicionando el clima económico y político.

Dentro de este escenario, varios informes destacan un elemento que podría modificar sustancialmente las perspectivas hacia 2027: el crecimiento de la balanza energética y minera.

La expansión de Vaca Muerta, el aumento de exportaciones de petróleo y gas y el desarrollo de proyectos mineros aparecen como uno de los principales factores capaces de otorgar mayor estabilidad macroeconómica incluso frente a un eventual cambio de signo político.

Según estimaciones privadas y oficiales, durante el próximo mandato presidencial el saldo comercial combinado entre energía y minería podría alcanzar niveles históricamente elevados, generando un ingreso de divisas muy superior al registrado en las últimas décadas.

Para algunos analistas, ese fenómeno podría convertirse en un “colchón” financiero capaz de amortiguar turbulencias políticas o sostener ciertas variables macroeconómicas aun en escenarios de incertidumbre electoral.

En la City consideran que ese cambio estructural en la generación de dólares modifica parcialmente las reglas históricas de la economía argentina y puede alterar la forma en que el mercado reacciona ante distintos escenarios políticos.

No obstante, otras consultoras mantienen una postura más cautelosa y recuerdan que la estabilidad cambiaria todavía depende de factores sensibles como la liquidación de la cosecha agrícola, el ingreso de financiamiento internacional y la evolución del contexto global.

Además, remarcan que la economía real continúa mostrando fuertes desequilibrios. Mientras sectores vinculados a energía, minería y exportaciones atraviesan un período de expansión, amplias áreas del consumo, el comercio y la industria siguen operando bajo condiciones recesivas.

También persisten señales de fragilidad social, con salarios que recuperan poder adquisitivo de manera limitada, menor dinamismo del crédito y un aumento de la mora en hogares endeudados.

En ese marco, el mercado comenzó a incorporar nuevamente la dimensión política como un componente central del análisis económico argentino, en una etapa donde la estabilización todavía convive con múltiples interrogantes hacia adelante.