El PRO salió a defender a Michelli y cuestionó al Gobierno por retirar su pliego judicial

Martín Goerling cuestionó el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli

El senador defendió la trayectoria y desempeño de la magistrada

También reclamó explicaciones públicas al Gobierno nacional

Goerling sugirió que la decisión estuvo vinculada al periodista Hugo Alconada Mon

El PRO ratificó su respaldo a la candidatura de Michelli en el Senado

La polémica reabrió el debate sobre institucionalidad e independencia judicial

El senador nacional y jefe del bloque PRO, Martín Goerling, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El legislador defendió la trayectoria de la magistrada, reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo y dejó entrever que la medida estuvo motivada por el vínculo familiar entre la jueza y el periodista Hugo Alconada Mon.

La polémica se instaló luego de que la Casa Rosada resolviera frenar el tratamiento del pliego que ya había avanzado en el Senado y contaba con dictamen favorable. La decisión generó sorpresa dentro de distintos sectores parlamentarios, especialmente porque la candidatura había atravesado sin objeciones las instancias formales previstas dentro del Consejo de la Magistratura y del propio Congreso.

En declaraciones radiales, Goerling sostuvo que el desempeño profesional de Michelli nunca estuvo bajo cuestionamiento y remarcó que su carrera judicial refleja un proceso lógico de ascenso dentro de la estructura del Poder Judicial.

“La trayectoria, la formación y el desempeño ha sido intachable”, afirmó el senador, al defender la candidatura de la magistrada.

El jefe de bloque del PRO explicó además que no existían antecedentes recientes de una situación similar, donde el propio Gobierno retirara un pliego que había impulsado previamente y que ya se encontraba en tratamiento parlamentario.

Para Goerling, el episodio abre un debate institucional sensible sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y el Senado. En ese sentido, remarcó que una vez enviado el pliego al Congreso, corresponde a la Cámara alta definir su aprobación o rechazo.

“Nosotros, como bloque del PRO, vamos a defender la institucionalidad y la división de poderes”, sostuvo el legislador.

Además, confirmó que mantendrá su respaldo a la candidatura de Michelli pese a la decisión adoptada por la Casa Rosada. “He firmado el dictamen y lo voy a sostener”, aseguró.

Goerling recordó que la magistrada superó todas las instancias técnicas y administrativas requeridas para acceder al cargo. Según señaló, Michelli aprobó exámenes, entrevistas y evaluaciones dentro del Consejo de la Magistratura sin recibir impugnaciones ni objeciones formales.

Sin embargo, el aspecto que terminó dominando la discusión política fue el parentesco entre la jueza y el periodista Hugo Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones y artículos críticos sobre distintos aspectos del Gobierno nacional.

Durante la entrevista, el senador dejó implícita la sospecha de que ese vínculo familiar habría sido determinante para el retiro del pliego.

“Solo por el mero hecho de que se dieron cuenta que era la cuñada de un periodista que escribe cosas que no le gustan al poder”, afirmó Goerling, en una de las declaraciones más contundentes sobre el tema.

La frase reavivó cuestionamientos opositores respecto de la relación del oficialismo con sectores de la prensa y generó nuevas discusiones sobre la independencia judicial y la libertad de expresión.

El conflicto también expuso tensiones políticas dentro del Senado, donde distintos sectores comenzaron a reclamar mayores precisiones sobre los motivos reales detrás de la decisión del Ejecutivo.

Para algunos legisladores, el retiro del pliego podría interpretarse como una señal preocupante sobre posibles condicionamientos políticos en los procesos de designación judicial.

En paralelo, el episodio volvió a poner bajo análisis el delicado equilibrio entre oficialismo, oposición y Poder Judicial en un contexto donde la discusión institucional ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la agenda política nacional.

La situación de Michelli se transformó así en un nuevo foco de debate sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre los límites entre las decisiones políticas y la autonomía de los mecanismos judiciales y parlamentarios.

Mientras el Gobierno mantiene silencio oficial sobre las razones concretas del retiro del pliego, desde distintos sectores opositores comenzaron a exigir explicaciones públicas y mayor transparencia en torno al proceso de designación de magistrados.

El episodio promete seguir generando repercusiones políticas en los próximos días, especialmente dentro del Senado, donde la controversia ya comenzó a tensar el vínculo entre el PRO y el oficialismo.