El oficialismo acelera en Diputados el debate del Súper RIGI y la ley de lobby

Diputados iniciará el debate del Súper RIGI impulsado por el Gobierno

También comenzará el tratamiento de la ley para regular el lobby en Argentina

El oficialismo buscará avanzar con ambas iniciativas el próximo miércoles

Funcionarios del equipo de Luis Caputo defenderán el proyecto en comisión

El Súper RIGI propone beneficios especiales para inversiones superiores a US$1000 millones

La oposición ya anticipa cuestionamientos sobre el impacto fiscal y regulatorio

La Cámara de Diputados se prepara para iniciar esta semana el tratamiento de dos de los proyectos más relevantes impulsados recientemente por el gobierno de Javier Milei: el denominado Súper RIGI y la iniciativa para regular la actividad del lobby en la Argentina. Ambos expedientes comenzarán a discutirse en comisión el próximo miércoles, en una jornada legislativa que marcará el regreso de la actividad parlamentaria luego de las últimas sesiones.

El oficialismo buscará avanzar con dos propuestas que considera centrales dentro de su agenda de desregulación económica y transformación institucional. Mientras el Súper RIGI apunta a captar inversiones millonarias en sectores estratégicos, la llamada Ley de Lobby propone establecer mecanismos de transparencia para las gestiones de intereses privados ante funcionarios públicos.

Las discusiones comenzarán en un contexto político atravesado por tensiones internas dentro del oficialismo y fuertes debates respecto del alcance de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

El primer proyecto en abrir el debate será el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, que será tratado el miércoles a las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

La iniciativa busca regular por primera vez en la Argentina la actividad conocida como “cabildeo” o lobby, mediante un esquema de registro obligatorio de reuniones y contactos entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.

Entre los principales puntos del proyecto figura la creación de un “Registro de encuentros”, donde deberán asentarse las reuniones mantenidas entre integrantes del Estado y representantes de empresas, cámaras empresariales, sindicatos, estudios jurídicos, organizaciones sociales y otras entidades que intenten influir en decisiones públicas.

Además, el texto incorpora un sistema denominado “Blanqueo de actores”, orientado a identificar a quienes participen en gestiones vinculadas con leyes, decretos o regulaciones estatales.

El oficialismo sostiene que el objetivo central es aumentar los niveles de transparencia institucional y establecer límites claros frente a posibles conflictos de interés dentro de la administración pública.

De prosperar la iniciativa, sería la primera vez que la actividad de lobby quedaría regulada por una ley nacional específica.

Sin embargo, la expectativa política y económica estará puesta principalmente sobre el inicio del debate del Súper RIGI, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno en materia de promoción de inversiones.

La discusión comenzará el miércoles a las 15 en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezadas por José Luis Espert “Bertie” Benegas Lynch, José Garrido y Martín Yeza.

Para defender la propuesta asistirán funcionarios del equipo económico que conduce Luis Caputo, quienes expondrán los fundamentos técnicos de la iniciativa y responderán preguntas de los distintos bloques legislativos.

El proyecto establece un nuevo régimen de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios destinado a proyectos de inversión superiores a los mil millones de dólares.

Según el texto oficial, el objetivo consiste en atraer inversiones de gran escala vinculadas a actividades que actualmente poseen escaso desarrollo en el país o que se encuentran en etapas experimentales.

Entre los sectores contemplados aparecen inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores, infraestructura digital, hidrógeno, gas natural licuado, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.

El Gobierno considera que el esquema permitirá posicionar a la Argentina como un polo regional de inversiones estratégicas y acelerar el ingreso de capitales internacionales en áreas consideradas clave para el desarrollo económico futuro.

No obstante, distintos sectores de la oposición ya anticiparon cuestionamientos vinculados al impacto fiscal del régimen, la amplitud de los beneficios impositivos y las posibles limitaciones para las provincias en materia tributaria y regulatoria.

El inicio del debate parlamentario del Súper RIGI se produce además pocos días después de la presentación de otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y el proyecto para regular apuestas online y prevenir la ludopatía, ambos girados al Senado.

Con esta nueva agenda legislativa, el oficialismo busca recuperar impulso político dentro del Congreso y avanzar con parte de las reformas estructurales que considera prioritarias para consolidar el rumbo económico del Gobierno.