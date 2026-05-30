El Ejecutivo confirmó la continuidad del plan de obras y servicios en distintos sectores de la ciudad

El Ejecutivo municipal presentó un detallado informe de gestión ante el Concejo y destacó el avance de obras, servicios e inversiones en distintos sectores de la ciudad. La exposición incluyó un repaso por proyectos de infraestructura, seguridad, tránsito, desarrollo social, turismo, deportes y administración financiera.

Uno de los ejes centrales estuvo vinculado a las obras públicas. Las autoridades brindaron detalles sobre los trabajos que se desarrollan en la Plaza 25 de Mayo, la plaza del barrio Belgrano, la renovación de espacios públicos en distintos sectores, la Recova Ripamonti, la pista de BMX, el plan de pavimentación, el acceso Oeste, el cruce de calle Romitelli, la Alcaidía, el Velódromo destinado a los Juegos Suramericanos, las viviendas del barrio 2 de Abril, nuevas escuelas y el Centro de Desarrollo Infantil.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, destacó que los proyectos avanzan de manera sostenida y remarcó que ya son más de 20 plazas finalizadas o en ejecución en distintos barrios de la ciudad.

En materia de infraestructura vial, se informó sobre las tareas de mantenimiento de calles, el avance del convenio con Vialidad Provincial para la utilización de asfalto caliente y las acciones que continúan desarrollándose para sostener el plan de bacheo. Desde el municipio señalaron que, pese a los inconvenientes registrados en la planta de Vialidad Provincial, se mantienen los trabajos de reparación para garantizar la transitabilidad.

También se presentó un balance del programa Caminos de la Ruralidad, con detalles sobre obras ejecutadas, rendiciones realizadas y gestiones ante organismos provinciales.

Otro de los temas abordados fue la solicitud para intervenir sobre la Ruta Nacional 34, junto con medidas vinculadas a la seguridad vial, la accidentología y el crecimiento del tránsito de motocicletas. Además, se informó sobre el cronograma de instalación de nuevos semáforos previsto para este año.

En ese marco, Bottero resaltó los resultados del programa Moto Escuela, iniciativa destinada a promover una conducción más segura y responsable entre motociclistas mediante capacitaciones específicas.

En relación con la seguridad urbana, el Ejecutivo detalló las inversiones realizadas en el Centro de Monitoreo Urbano, la incorporación de nuevas cámaras, la expansión de alarmas comunitarias y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y lectura de patentes. También se informó sobre el trabajo coordinado con instituciones educativas, clubes y organizaciones locales.

La actividad de la Guardia Urbana Rafaelina también formó parte del informe, con estadísticas sobre patrullajes preventivos y procedimientos realizados durante el semestre.

Por otra parte, se repasaron los avances del Plan de Alumbrado LED y distintas acciones desarrolladas desde el área de Servicios Públicos y Ambiente. Entre ellas se destacó el funcionamiento del servicio atmosférico municipal, que continúa atendiendo una alta demanda en distintos barrios, además de tareas de control de aves y saneamiento.

En el área social, los concejales recibieron información sobre el Refugio de Invierno, la Junta Municipal de Discapacidad Itinerante, talleres barriales, las acciones vinculadas a la prohibición de lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado y la situación del predio del Aeroclub.

La presentación también incluyó datos vinculados al turismo, los eventos y el deporte, donde se analizaron el posicionamiento de la ciudad en el ranking ICCA y el impacto económico previsto por la realización de los Juegos Suramericanos.

En cuanto al área de Capital Humano, se detallaron las capacitaciones impulsadas para el personal municipal, mientras que en Hacienda y Finanzas se expusieron aspectos relacionados con licitaciones, cuenta de inversión, patrimonio y equipamiento.

“Fue una presentación amplia, donde respondimos todas las consultas planteadas por los concejales y mostramos el estado de avance de las principales acciones que lleva adelante el municipio”, señaló Bottero al finalizar el encuentro.

Durante la exposición, el funcionario estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Martínez Saliba; y el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa.