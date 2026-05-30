La Escuela Spinetta celebra una década de trayectoria y buscan declararla de Interés Municipal

La Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 615 “Luis Alberto Spinetta” se prepara para celebrar un acontecimiento muy especial: sus primeros diez años de trayectoria educativa, una década en la que se consolidó como una de las instituciones más representativas del norte de Rafaela.

Con motivo de este aniversario, ingresó al Concejo Municipal un proyecto para que la fecha sea declarada de Interés Municipal, en reconocimiento al aporte educativo, cultural y social que la escuela realiza desde su creación.

La institución abrió sus puertas oficialmente el 7 de junio de 2016, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda educativa de ese sector de la ciudad y ofrecer un espacio de formación y acompañamiento para cientos de jóvenes.

Uno de los momentos más significativos de su historia se produjo en 2022, cuando la comunidad educativa eligió democráticamente adoptar el nombre de “Luis Alberto Spinetta”, en homenaje al emblemático músico argentino. La decisión surgió de un proceso participativo que involucró a estudiantes, docentes, familias y vecinos, fortaleciendo la identidad cultural de la institución.

Actualmente, la escuela alberga a alrededor de 530 estudiantes en los turnos mañana, tarde y vespertino, y se distingue por ofrecer orientaciones vinculadas al ámbito artístico y cultural, entre ellas Artes Visuales, Artes Audiovisuales y Música, una propuesta poco frecuente en la región.

Desde el Concejo destacaron además el trabajo sostenido de docentes, directivos, asistentes escolares y familias, así como el perfil inclusivo de la escuela, orientado a garantizar el acceso a la educación pública y fortalecer los vínculos comunitarios.

La iniciativa contempla también el envío de una copia de la declaración a las autoridades de la institución, al intendente de Rafaela y a la Secretaría de Educación y Cultura.

De aprobarse, el reconocimiento servirá para poner en valor una década de crecimiento y el rol que la Escuela Spinetta desempeña como espacio de formación, creatividad y construcción de comunidad para cientos de jóvenes rafaelinos.