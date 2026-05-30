PSG y Arsenal se enfrentan por la gloria en la final de la Champions League

Este sábado, desde las 13:00, el fútbol europeo vivirá una jornada histórica cuando París Saint-Germain y Arsenal se enfrenten en la final de la UEFA Champions League 2025/26. El encuentro se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, con arbitraje del alemán Daniel Siebert y transmisión de ESPN, Fox Sports y Disney+.

El conjunto francés intentará defender con éxito el título conquistado la temporada pasada y reafirmar su lugar entre las grandes potencias del continente. Del otro lado estará el Arsenal, que llega impulsado por una campaña sobresaliente y con el sueño de conquistar por primera vez el trofeo más importante de Europa a nivel de clubes.

El PSG quiere seguir haciendo historia

El equipo dirigido por Luis Enrique afronta una nueva final continental con la misión de conseguir el bicampeonato europeo. Además de volver a dominar en la Ligue 1, el conjunto parisino realizó una destacada campaña internacional para llegar nuevamente al partido decisivo.

En el camino dejó atrás al Mónaco en los playoffs, eliminó al Chelsea en octavos de final, superó con contundencia al Liverpool en cuartos y consiguió el boleto a la final tras una exigente serie ante el Bayern Múnich.

Con figuras de primer nivel y una estructura consolidada, el PSG buscará cerrar otra temporada memorable levantando una vez más la Orejona.

Arsenal va por el título más importante de su historia

El conjunto londinense atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Bajo la conducción de Mikel Arteta, los Gunners lograron consagrarse campeones de la Premier League y ahora intentarán coronar la temporada con el máximo trofeo europeo.

Para alcanzar la final, Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen en octavos de final, dejó en el camino al Sporting de Lisboa en cuartos y superó al Atlético de Madrid de Diego Simeone en una semifinal muy disputada.

El club inglés buscará aprovechar el gran presente de su plantel para alcanzar una conquista inédita y escribir una de las páginas más importantes de su historia.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaïre-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

Todo está listo para una final que promete emociones fuertes y que definirá al nuevo rey del fútbol europeo.