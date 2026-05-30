Otamendi es nuevo jugador de River Plate

Nicolás Otamendi ya es oficialmente nuevo jugador de River Plate. Este viernes, el experimentado defensor central completó los últimos pasos administrativos y firmó su contrato con la institución de Núñez, concretando uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases argentino.

Tras superar satisfactoriamente la revisión médica, el futbolista selló su vínculo con el Millonario y quedó formalmente incorporado al plantel que afrontará la segunda parte de la temporada.

A través de un comunicado, River confirmó la operación y detalló las condiciones del acuerdo. “Este viernes 29 de mayo, el defensor firmó el contrato que lo vinculará con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027”, informó la entidad.

De esta manera, Otamendi cumplirá uno de los grandes anhelos de los hinchas riverplatenses y reforzará una zona clave del equipo con toda su experiencia internacional.

El defensor afrontará primero la Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina, torneo que ya adelantó será el último de su carrera con la Albiceleste. Una vez finalizada su participación mundialista, iniciará oficialmente su etapa en River.

Su llegada también marcará su regreso al fútbol argentino después de más de quince años. Desde su salida de Vélez Sarsfield, Otamendi construyó una destacada trayectoria en Europa, donde pasó por clubes como Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, además de convertirse en una pieza fundamental de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Con su incorporación, River suma jerarquía, liderazgo y experiencia internacional en una apuesta fuerte para afrontar los desafíos deportivos de los próximos meses.