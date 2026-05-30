La locura viral de Tim Payne

Aún falta para que comience a rodar la pelota en el Mundial 2026, pero el torneo ya tiene una de sus historias más curiosas fuera de la cancha. El protagonista es Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, que pasó de ser prácticamente desconocido a convertirse en una sensación viral con millones de seguidores en redes sociales.

El futbolista neozelandés, de 32 años, experimentó un crecimiento explosivo en Instagram en apenas dos días. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por un creador de contenido argentino terminó transformándose en un fenómeno global que lo ubicó en el centro de la escena mundialista.

Todo surgió cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como El Scarso, decidió averiguar quién era el jugador con menor popularidad digital entre todos los convocados para la Copa del Mundo. Tras revisar los planteles clasificados, encontró a Payne, que por entonces apenas superaba los 4.000 seguidores.

La propuesta fue sencilla: convocar a miles de usuarios para seguirlo, comentar sus publicaciones y convertirlo en uno de los personajes más populares del Mundial antes de que comenzara la competencia. La iniciativa se viralizó rápidamente y superó cualquier expectativa.

En cuestión de horas, la campaña comenzó a expandirse por distintos países y atrajo la atención de usuarios, medios de comunicación, marcas y hasta organismos vinculados al fútbol. El impacto fue tan grande que Payne multiplicó exponencialmente su alcance digital y se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales.

La repercusión llegó incluso a superar la popularidad digital de varias figuras deportivas de Nueva Zelanda, un país donde tradicionalmente el rugby ocupa un lugar central en la cultura deportiva.

El mensaje de Tim Payne

Desde Estados Unidos, donde se encuentra concentrado con la selección de Nueva Zelanda de cara al inicio del Mundial, Payne decidió agradecer públicamente el apoyo recibido.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el defensor expresó su sorpresa por lo ocurrido y dedicó unas palabras especiales a quienes impulsaron la campaña.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, todavía estoy aprendiendo”, dijo entre risas antes de continuar en inglés. Luego agradeció especialmente a Valen Scarsini y a todas las personas que comenzaron a seguirlo en los últimos días.

El futbolista también destacó el orgullo que siente por representar a su país en una Copa del Mundo y valoró el cariño recibido desde distintos puntos del planeta.

Nueva Zelanda ya tiene un fenómeno propio

Mientras la selección oceánica ultima detalles para su debut mundialista, Payne se transformó en una de las historias más llamativas de la previa del torneo.

Nueva Zelanda integrará el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica, y buscará hacer historia en la máxima cita del fútbol internacional. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra dentro del campo de juego, Tim Payne ya consiguió algo impensado hace apenas unos días: convertirse en una de las figuras más populares del Mundial antes de disputar un solo minuto.