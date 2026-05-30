Lionel Messi arrasa con la venta de camisetas en Estados Unidos

A meses del inicio del Mundial 2026, el fenómeno Lionel Messi continúa demostrando que trasciende las canchas. Un informe elaborado por WorldSoccerShop, una de las principales plataformas de venta de camisetas de fútbol en Estados Unidos, reveló cuáles son los jugadores y selecciones nacionales que generan mayor demanda entre los fanáticos norteamericanos.

Los resultados reflejan una tendencia contundente: Messi domina ampliamente el mercado de camisetas y se posiciona como el futbolista más elegido en gran parte del territorio estadounidense.

Según el relevamiento, la camiseta con el nombre del capitán argentino es la más vendida en 25 de los 50 estados del país, una cifra que lo coloca muy por encima del resto de las figuras internacionales.

Detrás del rosarino aparecen nombres como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, que lideran las ventas en apenas tres estados cada uno. Más atrás figura Christian Pulisic, referente de la selección de Estados Unidos, quien encabeza el ranking solamente en dos estados.

Argentina también lidera entre las selecciones

El estudio también analizó cuáles son las selecciones nacionales más populares en cuanto a venta de camisetas.

En ese apartado, la Selección Argentina vuelve a ocupar el primer lugar, siendo la camiseta más vendida en 15 estados estadounidenses.

La Albiceleste supera incluso al combinado local de Estados Unidos, que lidera las ventas en 13 estados, mientras que Portugal completa el podio con presencia destacada en ocho estados.

El dato confirma el enorme crecimiento de la marca Argentina en el mercado internacional tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y el impacto global que continúa generando la figura de Messi.

Messi va por un récord histórico

Además de liderar el mercado de camisetas, Lionel Messi se prepara para otro desafío histórico en el Mundial 2026.

El capitán argentino tendrá la oportunidad de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca inédita en la historia del torneo. Cristiano Ronaldo también podría alcanzar ese registro si forma parte de la convocatoria de Portugal.

Messi ya es el jugador argentino con más participaciones mundialistas y, con su presencia confirmada para la próxima cita, ampliará un legado que lo mantiene vigente en la élite del fútbol internacional después de más de quince años compitiendo al máximo nivel.

Mientras se acerca una nueva Copa del Mundo, los números demuestran que la influencia del rosarino sigue intacta: tanto dentro del campo de juego como fuera de él, Messi continúa siendo una de las figuras más convocantes del deporte mundial.