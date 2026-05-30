Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic

París volvió a sacudir al mundo del tenis con una nueva sorpresa en Roland Garros 2026. Después de la eliminación del número uno del mundo, Jannik Sinner, a manos de Juan Manuel Cerúndolo, el brasileño Joao Fonseca protagonizó otro de los grandes golpes del torneo al dejar en el camino a Novak Djokovic en la tercera ronda.

El joven de 19 años logró una remontada memorable tras estar dos sets abajo y terminó imponiéndose por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en un maratónico encuentro que se extendió durante 4 horas y 53 minutos.

Las elevadas temperaturas que se registraron en la capital francesa fueron un factor determinante en el desarrollo del partido. A partir del tercer set, Djokovic, de 39 años y actual número 4 del ranking ATP, evidenció un importante desgaste físico que terminó condicionando su rendimiento.

Fonseca, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, aprovechó su velocidad y potencia para presionar constantemente al serbio, obligándolo a jugar incómodo durante gran parte del encuentro. El brasileño selló la victoria de manera espectacular al conectar tres aces consecutivos en el tramo decisivo del quinto set.

“Solo pensaba en pegarle a la pelota lo más fuerte posible. Él prácticamente no falla. Parece que tuviera 20 años”, expresó Fonseca tras consumar una de las victorias más importantes de su carrera.

Con este triunfo, el brasileño alcanza por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, superando su mejor actuación previa en los torneos grandes. En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Casper Ruud y Tommy Paul.

Por su parte, Djokovic suma una nueva decepción en una temporada que continúa siendo esquiva. El máximo ganador de torneos de Grand Slam sigue sin conquistar títulos en 2026 y ve frenado su objetivo de ampliar aún más su histórico récord en el circuito profesional.