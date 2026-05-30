El PJ cuestionó la gestión municipal y reclamó avances en obras clave para Rafaela

Los concejales del bloque justicialista de Rafaela expresaron una serie de cuestionamientos hacia la gestión del Ejecutivo municipal luego de la presentación del informe de gestión realizado en el Concejo Municipal. Los ediles plantearon inquietudes sobre la marcha de distintas obras y proyectos que consideran fundamentales para el desarrollo de la ciudad y reclamaron respuestas más concretas sobre su estado de avance.

Durante el encuentro, los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit pusieron el foco en iniciativas vinculadas a infraestructura educativa, espacios de cuidado y mantenimiento urbano, señalando que persisten interrogantes respecto de los plazos y las gestiones realizadas por el municipio.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con las escuelas proyectadas para los barrios Mora y El Bosque. Desde el bloque solicitaron precisiones sobre la situación administrativa y legal de ambos emprendimientos, además de información sobre los pasos realizados hasta el momento y los tiempos previstos para su concreción.

También pidieron detalles sobre el estado del Centro de Desarrollo Infantil, requiriendo documentación que permita conocer el avance de las gestiones y la situación actual de la obra.

El presidente del bloque justicialista, Juan Senn, sostuvo que la exposición realizada por el Ejecutivo dejó más interrogantes que certezas. “Escuchamos anuncios y referencias a distintos trámites administrativos, pero las respuestas concretas que esperan las familias siguen sin aparecer”, señaló.

Además, remarcó que “Rafaela necesita una gestión que planifique, ejecute y resuelva problemas, no una administración que permanezca atrapada en procedimientos burocráticos sin resultados visibles para los vecinos”.

Otro de los temas abordados fue el estado de las calles y las tareas de bacheo en distintos sectores de la ciudad. Los ediles opositores consideraron que existen demoras en las intervenciones y manifestaron preocupación por la falta de avances en la reparación de la infraestructura vial urbana.

Por su parte, la concejal María Paz Caruso señaló que continúan recibiendo reclamos de vecinos vinculados a la necesidad de contar con más infraestructura educativa y espacios destinados al cuidado de niños y niñas. “Hay demandas que siguen sin respuestas y obras que resultan esenciales para mejorar la calidad de vida de muchas familias”, expresó.

En la misma línea, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit sostuvieron que el informe presentado por el Ejecutivo reflejó dificultades en la definición de prioridades y cuestionaron la capacidad de gestión para transformar los anuncios en acciones concretas.

Finalmente, desde el bloque justicialista insistieron en la necesidad de fortalecer la planificación municipal y profundizar la presencia territorial del Estado local para dar respuesta a las problemáticas planteadas por los vecinos de distintos barrios de Rafaela.

Las críticas se conocieron luego de la presentación del informe de gestión ante el Concejo Municipal, un ámbito que permitió a la oposición exponer sus cuestionamientos y reclamar mayores precisiones sobre proyectos que consideran estratégicos para el futuro de la ciudad.