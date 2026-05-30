Juan Manuel Cerúndolo quiere seguir avanzando en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo, una de las grandes revelaciones de Roland Garros 2026, volverá a presentarse este sábado en París con la ilusión de seguir estirando su histórica actuación sobre el polvo de ladrillo francés. El argentino enfrentará al español Martín Landaluce en busca de un lugar en los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El tenista argentino llega en un momento inolvidable tras protagonizar uno de los golpes más impactantes del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, resultado que lo catapultó a la tercera ronda y le permitió alcanzar la mejor actuación de su carrera en un certamen de esta categoría.

Ubicado actualmente en el puesto 56 del ranking ATP, Cerúndolo ya superó sus anteriores mejores registros en torneos de Grand Slam, que habían sido las segundas rondas alcanzadas en Roland Garros 2025 y el US Open 2023.

El encuentro está programado para disputarse no antes de las 8:30 (hora argentina) y tendrá enfrente a un rival de apenas 20 años. Landaluce, actual número 69 del mundo, viene de superar al checo Vit Kopriva en un exigente partido que se definió en cinco sets.

Francisco Cerúndolo también busca avanzar

La jornada tendrá además la presencia de Francisco Cerúndolo, quien intentará alcanzar la cuarta ronda de Roland Garros por tercera vez en su carrera. El argentino se medirá con el estadounidense Zachary Svajda en un encuentro correspondiente al primer turno de la cancha 14.

Comesaña también tendrá acción en París

Otro argentino que saldrá a escena este sábado será Francisco Comesaña, quien afrontará un duro desafío frente al italiano Matteo Berrettini, ex integrante del Top 10 mundial. El duelo se disputará en la cancha Simonne-Mathieu.

Dónde ver Roland Garros 2026

Toda la actividad del segundo Grand Slam de la temporada podrá seguirse en vivo a través de ESPN y mediante la plataforma Disney+ Premium, que transmite cada jornada del certamen que se disputa en París