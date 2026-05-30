La dura crítica de Oscar Ruggeri a Juan Román Riquelme

Tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica, las críticas no tardaron en multiplicarse. En medio del malestar de los hinchas, Oscar Ruggeri apuntó directamente contra Juan Román Riquelme y lo responsabilizó por el delicado presente que atraviesa el club.

El exdefensor y campeón del mundo no ocultó su postura sobre la conducción del Xeneize y aseguró que el principal responsable de la situación es el presidente de la institución.

“Cuando Boca gana, dicen que ganó Riquelme porque eligió a los jugadores o tomó determinadas decisiones. Pero cuando pierde, parece que quieren dejarlo afuera de la discusión. No es así. El primer responsable de lo que está pasando es Riquelme”, afirmó Ruggeri.

Además, remarcó que las responsabilidades se reparten hacia abajo dentro de la estructura deportiva. “Después vienen el técnico y los jugadores. Si esto pasara con cualquier otro presidente, todos estarían apuntándole porque dejó a este entrenador, que venía de ser ayudante de Miguel Ángel Russo. No pasa por los nombres, es una cuestión de responsabilidades”, agregó.

En relación con Claudio Úbeda, Ruggeri consideró que Boca necesita un entrenador con mayor peso y experiencia para conducir un plantel de semejante exigencia.

“Estos clubes necesitan un técnico con personalidad, alguien que se pare delante del grupo y transmita autoridad. Un entrenador de jerarquía que el jugador respete y siga. Boca necesita alguien con espalda para afrontar este tipo de situaciones”, sostuvo.

Para ejemplificar, recordó figuras históricas que dejaron huella en el club. “Cuando estaba Carlos Bianchi, imponía respeto. Lo mismo con entrenadores como Bilardo, Menotti o el Coco Basile en sus mejores momentos. Ese tipo de presencia es la que necesita Boca”, explicó.

El exjugador también envió un mensaje directo al presidente xeneize sobre la elección del próximo entrenador.

“Riquelme tiene que dedicarse a ser presidente, elegir un técnico de categoría y dejarlo trabajar. Si no, siempre va a quedar expuesto. Boca necesita gente capacitada ocupando cada rol”, señaló.

Por último, destacó el acierto que significó la llegada de Leandro Paredes, aunque advirtió que la próxima decisión en el banco de suplentes será determinante.

“Con Paredes acertó porque le dio calidad al equipo. Pero ahora tiene que dar un golpe fuerte con el entrenador. En esta elección no puede equivocarse. Tiene que traer un técnico que genere ilusión apenas llegue y que haga pensar: ‘Este es el indicado’. Boca necesita hacer un análisis profundo porque la decisión será clave para lo que viene”, concluyó.