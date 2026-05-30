Salud digestiva, alimentación y prevención

Cada 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva, una fecha impulsada para concientizar sobre la importancia de cuidar el sistema digestivo y prevenir enfermedades gastrointestinales. Especialistas destacan que mantener una buena salud digestiva no solo favorece la absorción de nutrientes, sino que también impacta directamente en el sistema inmunológico, el metabolismo y el bienestar general.

Según la World Gastroenterology Organisation, el aparato digestivo cumple funciones esenciales para el organismo y su correcto funcionamiento resulta clave para una buena calidad de vida.

La salud digestiva, mucho más que la digestión

De acuerdo con expertos de Mayo Clinic, el sistema digestivo es responsable de procesar los alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos. Sin embargo, su influencia va mucho más allá, ya que interviene en múltiples procesos que afectan al funcionamiento general del cuerpo.

Los especialistas advierten que síntomas frecuentes como hinchazón abdominal, dolor, acidez, náuseas, estreñimiento o alteraciones en el tránsito intestinal no deben considerarse normales cuando se presentan de forma recurrente.

Desde Cleveland Clinic remarcan que muchas personas demoran la consulta médica y conviven durante años con molestias digestivas que podrían tratarse de manera más efectiva mediante un diagnóstico temprano.

Alimentación saludable y hábitos que protegen al intestino

La evidencia científica demuestra que los hábitos cotidianos tienen un papel determinante en la salud digestiva. Según Harvard Health Publishing, una alimentación equilibrada ayuda a reducir el riesgo de numerosas enfermedades gastrointestinales.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Consumir más frutas y verduras

Incorporar alimentos ricos en fibra

Mantener una adecuada hidratación

Realizar actividad física regularmente

Reducir el consumo de ultraprocesados

Moderar la ingesta de alcohol

Evitar el tabaquismo

Además, cada vez cobra mayor relevancia el cuidado de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el intestino y que participan activamente en la digestión, la regulación inmunológica y otros procesos fundamentales para la salud.

El vínculo entre el intestino y las emociones

En los últimos años, la ciencia profundizó el estudio de la conexión entre el sistema digestivo y el cerebro. Investigaciones difundidas por Harvard Medical School indican que factores como el estrés, la ansiedad y otras alteraciones emocionales pueden afectar directamente el funcionamiento intestinal y agravar síntomas digestivos.

Por este motivo, los especialistas sostienen que el cuidado de la salud digestiva también implica adoptar estrategias que favorezcan el bienestar emocional, como un descanso adecuado, la gestión del estrés y la incorporación de hábitos que promuevan una mejor calidad de vida.

En el marco de esta jornada mundial, los expertos coinciden en un mensaje central: la prevención, la alimentación saludable y la consulta médica temprana son herramientas fundamentales para proteger la salud digestiva y mejorar el bienestar integral.