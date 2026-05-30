Informe de gestión: muchos números, estadísticas y anuncios, pero los vecinos ven una Rafaela cada vez más insegura

El Ejecutivo municipal presentó esta semana ante el Concejo Municipal su primer informe de gestión de 2026. La exposición estuvo liderada por el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, junto a integrantes del gabinete, aunque el capítulo más esperado fue el referido a la seguridad, a cargo del secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Saliba.

Durante varias horas, el oficialismo exhibió gráficos, estadísticas, porcentajes, cuadros comparativos y una extensa batería de números destinados a demostrar avances en materia de prevención. Sin embargo, más allá de los informes y las presentaciones técnicas, existe una percepción creciente entre los vecinos que parece ir en sentido contrario: la sensación de inseguridad continúa aumentando y la preocupación por los hechos delictivos sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas.

Según los datos oficiales, el Centro de Monitoreo Urbano (CEMU) pasó de 215 cámaras operativas al inicio de la gestión a 440 cámaras activas en la actualidad. Además, se anunció la incorporación de otras 100 cámaras ya licitadas, la ampliación de la capacidad de almacenamiento de imágenes y la futura incorporación de nuevos operadores mediante concurso público.

También se presentó la creación de una especie de "Enlace Vecinal", un operador exclusivo que coordinará las alertas provenientes del programa Ojos en Alerta, las alarmas comunitarias y las cámaras privadas conectadas al sistema.

A su vez, el Municipio destacó los resultados obtenidos con el programa de Alarmas Comunitarias, implementado inicialmente en los barrios Villa Rosas y Fátima, donde se registraron 215 activaciones desde su puesta en marcha. Tras esa experiencia, el gobierno local proyecta extender el sistema al resto de los barrios de la ciudad.

Otro de los ejes expuestos fue el sistema de lectoras de patentes, que actualmente opera en 20 puntos estratégicos y procesa más de 2,8 millones de registros mensuales. Según explicó Saliba, existen actualmente 249 vehículos incorporados a una "lista negra" elaborada a pedido de fuerzas federales y provinciales.

El informe también puso énfasis en la utilización de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad urbana. El sistema genera cerca de 180.000 reportes automáticos por mes y es utilizado para monitorear entornos escolares, bicicleteros y sectores considerados sensibles durante horarios nocturnos.

Finalmente, la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) informó la realización de 12.100 patrullajes preventivos, 3.100 caminatas de prevención y 120 intervenciones específicas durante el último semestre.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo exhibe indicadores, tecnología y estadísticas, una parte importante de la ciudadanía observa una realidad muy distinta. Los reclamos por robos, hurtos, hechos de vandalismo, arrebatos y delitos contra la propiedad continúan formando parte de la conversación cotidiana en numerosos barrios de Rafaela.

La distancia entre los números presentados en los informes y la percepción de quienes viven diariamente la ciudad aparece como uno de los principales desafíos de la gestión. Porque si bien resulta positivo incorporar cámaras, software de inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas, la pregunta que muchos vecinos continúan haciéndose es simple: ¿por qué la sensación de inseguridad sigue creciendo si los recursos y controles son cada vez más numerosos?

Desde el gobierno municipal sostienen que nunca antes se habían destinado tantos recursos a la prevención. Los vecinos, en cambio, suelen evaluar la gestión por algo mucho más sencillo: los resultados que perciben cuando salen de sus casas, estacionan un vehículo, caminan por un barrio o regresan de noche a sus hogares.

Una realidad, dos miradas

El informe presentado por la administración de Leonardo Viotti muestra una ciudad con más cámaras, más tecnología, más monitoreo y más controles. Sobre el papel, los números parecen contundentes y reflejan una fuerte apuesta a la prevención.

Pero existe otra realidad, la que se escucha en los barrios, en los comercios y en las conversaciones diarias de los vecinos. Allí, la preocupación por la inseguridad sigue ocupando un lugar central y muchos rafaelinos sienten que la ciudad ya no es tan tranquila como supo ser.

Tal vez el principal desafío de la gestión no sea incorporar más estadísticas, sino lograr que los vecinos vuelvan a sentirse seguros. Porque una cosa es la ciudad que muestran los informes oficiales y otra muy distinta es la ciudad que viven las personas todos los días. Y cuando ambas miradas se alejan demasiado, los números dejan de ser una respuesta para transformarse en una explicación que ya no alcanza.